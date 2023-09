La NASA retarde le lancement de la mission Psyché en raison d’un problème de propulseur

Une semaine avant son lancement sur un astéroïde lointain riche en métaux, le vaisseau spatial Psyché de la NASA est contraint de rester au sol jusqu’à ce que l’agence spatiale résolve un problème avec ses propulseurs.

La NASA a retardé d’une semaine le lancement de sa mission Psyché, visant désormais le 12 octobre au lieu du 5 octobre pour son décollage, a indiqué l’agence spatiale. annoncé jeudi. Le lancement du vaisseau spatial est prévu à bord de la fusée Falcon Heavy de SpaceX à 10 h 16 HE depuis le complexe de lancement 39A du Kennedy Space Center.

La raison derrière ce retard est « de terminer la vérification des paramètres utilisés pour contrôler les propulseurs à gaz froid à l’azote du vaisseau spatial Psyché », a déclaré la NASA dans un article de blog. Les propulseurs sont utilisés pour contrôler l’élan et l’orientation du vaisseau spatial.

« Les paramètres ont été récemment ajustés en réponse aux prévisions de températures plus chaudes et mises à jour pour ces propulseurs », a écrit la NASA. « Faire fonctionner les propulseurs dans les limites de température est essentiel pour garantir la santé à long terme des unités. » Une fois les propulseurs du vaisseau spatial ajustés, l’équipe de lancement relancera les simulations et affinera les ajustements avant le vol. La mission a des opportunités de lancement tous les jours entre le 12 et le 25 octobre, selon la NASA.

La mission Psyché devait initialement être lancée en 2022, mais La NASA a retardé le lancement en raison de problèmes avec le logiciel de vol et l’équipement de test du vaisseau spatial. Le logiciel de vol contrôle l’orientation et la trajectoire du vaisseau spatial, ainsi que sa capacité à envoyer et recevoir des données vers la Terre.

En octobre 2022, La NASA a annoncé que Psyché était de nouveau sur la bonne voie pour son lancement après un examen interne portant sur les problèmes de personnel et de communication qui ont contribué à son retard. Avec la nouvelle fenêtre de lancement, le vaisseau spatial arrivera à Psyché beaucoup plus tard que prévu initialement, en utilisant une assistance gravitationnelle sur Mars en 2026 pour envoyer le vaisseau spatial sur une trajectoire lui permettant d’entrer sur l’orbite de l’astéroïde en août 2029 plutôt qu’au début de 2026.

Psyché est un astéroïde de 226 kilomètres de large qui orbite autour du Soleil entre Mars et Jupiter. Les scientifiques pensent que Psyché pourrait être le noyau dépouillé d’un planétésimal brisé, l’un des éléments constitutifs qui s’assemblent pour former une planète. Le vaisseau spatial Psyché orbitera autour de sa cible, armé d’un imageur multispectral, d’un spectromètre à rayons gamma et à neutrons, d’un magnétomètre et d’un instrument radio pour cartographier l’astéroïde, selon la NASA.

