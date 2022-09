La NASA retarde à nouveau le lancement d’une fusée lunaire

Avec une tempête tropicale se dirigeant vers la Floride, l’agence spatiale américaine a reporté sa mission Artemis 1 pour la troisième fois

La NASA a retardé le lancement de sa fusée lunaire Artemis 1 pour la troisième fois, reportant la mission en raison de l’approche d’une tempête tropicale qui devrait se transformer en un ouragan majeur avant de toucher terre en Floride la semaine prochaine.

Des responsables du Kennedy Space Center près de Cap Canaveral, en Floride, ont annoncé la décision samedi, affirmant qu’ils se préparaient à faire reculer la fusée Space Launch System (SLS) de 4,1 milliards de dollars tout en surveillant les rapports sur la tempête tropicale Ian. “Pour protéger nos employés et la pile intégrée, nous allons commencer à configurer le véhicule pour qu’il recule”, a déclaré Jim Free, administrateur associé de la NASA pour le développement des systèmes d’exploration.

La mission pourrait être reportée pour le décollage dès le 2 octobre si la fusée de 330 pieds de haut peut être laissée sur la rampe de lancement pendant le temps orageux, mais la NASA devrait se rabattre sur une fenêtre d’opportunité ultérieure si le SLS doit être ramené au bâtiment d’assemblage des véhicules. Les responsables de la mission Artemis 1 devraient prendre une décision dimanche, après avoir examiné les prévisions actualisées des vitesses de vent que Ian apportera sur la côte est de la Floride.

Artémis, je mets à jour : @NASA renonce à une opportunité de lancement le mardi 27 septembre et se prépare à un retour en arrière, tout en continuant à surveiller les prévisions météorologiques associées à la tempête tropicale Ian. En savoir plus : https://t.co/A7M6KfWynN pic.twitter.com/Ul12GiPEte — Centre spatial Kennedy de la NASA (@NASAKennedy) 24 septembre 2022

Des vents de force tempête tropicale pourraient atteindre le centre de la Floride dès mardi soir, date à laquelle Ian devrait traverser l’est du golfe du Mexique en tant qu’ouragan majeur. Selon le National Hurricane Center de Miami, la tempête devrait s’affaiblir, tout en conservant son statut d’ouragan, avant de frapper la côte ouest de la Floride mercredi ou jeudi, selon la distance à laquelle elle se dirige vers le nord avant de toucher terre.

Bien que le site de lancement se trouve sur la côte opposée, des vents violents seront probablement ressentis dans toute la péninsule étroite. La pile de fusées pourrait rester sur la rampe de lancement et résister à des vents allant jusqu’à 85 milles à l’heure. L’énorme SLS est présentée comme la fusée la plus puissante jamais fabriquée, produisant jusqu’à 8,8 millions de livres de poussée, selon la NASA.

Deux autres tentatives de lancement de la mission sans pilote Artemis 1 ont été annulées en août et plus tôt ce mois-ci en raison de fuites d’hydrogène. Les plans prévoient que le SLS propulse la capsule spatiale Orion en orbite lunaire. Une fois le système éprouvé, y compris la rentrée à grande vitesse d’Orion dans l’atmosphère terrestre, la NASA vise à lancer une mission habitée en orbite autour de la Lune en 2024 et l’année suivante pour réaliser son premier alunissage en équipage depuis 1972.

Si la NASA est obligée de ramener la fusée au bâtiment d’assemblage de véhicules, la prochaine fenêtre d’opportunité avec des conditions de lancement potentiellement favorables se déroulera du 17 octobre au 31 octobre.

