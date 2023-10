La NASA résout le problème du propulseur du vaisseau spatial Psyché juste à temps pour le lancement

La mission de la NASA vers un astéroïde riche en métaux est de nouveau sur les rails un léger revers. Psyché est maintenant tout est prêt à être lancé le 12 octobre.

La NASA retarde le retour sur la jumelle maléfique de la Terre, Vénus

Une semaine avant le lancement initialement prévu, les ingénieurs ont découvert un problème avec les propulseurs du vaisseau spatial Psyché cela pourrait l’ont provoqué une surchauffe au cours de ses huit années mission. En conséquence, la NASA a décidé de retarder d’une semaine le lancement de la mission pendant que les équipes travaillaient pour résoudre le problème.

Heureusement, c’était une solution facile. Lors d’une présentation au Sands Space History Center samedi, Lindy Elkins-Tanton, chercheuse principale de la mission Psyché, a révélé que le vaisseau spatial était prêt à être lancé suite à une simple mise à jour de son ordinateur de vol, CBS News signalé. Plutôt que de risquer une surchauffe des propulseurs, le vaisseau spatial allumera désormais ses propulseurs à un niveau de puissance inférieur. Cela signifie que le vaisseau spatial mettra plus de temps à effectuer ses manœuvres dans l’espace, mais cela n’affectera pas la mission globale, selon Elkins-Tanton.

« Dieu merci, nous avons cette super équipe et nous avons trouvé (ce problème) », aurait déclaré Elkins-Tanton dans CBS News. «Et donc j’ai… une totale gratitude qu’ils aient trouvé cela avant notre lancement. Et c’était juste fortuit. C’est une bonne histoire.

Le vaisseau spatial devrait arriver sur l’astéroïde – également appelé Psyché – en août 2029, en utilisant une assistance gravitationnelle sur Mars en 2026 pour l’envoyer sur une trajectoire vers l’orbite de l’astéroïde. Comme le décrit la NASA, cet astéroïde est très tentant car il « semble être le noyau de nickel-fer exposé d’une des premières planètes, l’un des éléments constitutifs de notre système solaire ». La NASA récolte actuellement les fruits scientifiques d’un autre projet sur les astéroïdes : la mission OSIRIS-Rex vers Bennu, qui a produit beaucoup plus d’échantillons d’astéroïdes que ce que l’équipe espérait.

Psyché a 12 propulseurs utilisés pour contrôler l’élan et l’orientation du vaisseau spatial. Si le problème n’avait pas été découvert lors des derniers préparatifs avant le lancement de la mission, il aurait pu endommager le vaisseau spatial.

De plus, si l’équipe de mission n’avait pas été en mesure de résoudre rapidement le problème du propulseur, alors le vaisseau spatial aurait pu manquer sa fenêtre de lancement. La mission a des opportunités de lancement tous les jours entre le 12 et le 25 octobre, mais après cela, elle devra attends une année complète pour réessayer. Cela aurait été un autre retard malheureux pour la mission Psyché, qui a déjà raté sa fenêtre de lancement une fois auparavant.

La mission Psyché devait initialement être lancée en 2022, mais La NASA l’a retardé en raison de problèmes avec le logiciel de vol et l’équipement de test du vaisseau spatial qui n’ont pas pu être résolus à temps. Le logiciel de vol contrôle l’orientation et la trajectoire du vaisseau spatial, ainsi que sa capacité à envoyer et recevoir des données vers la Terre. En octobre 2022, La NASA a annoncé que Psyché était de retour sur la bonne voie pour le lancement après un examen interne portant sur les problèmes de personnel et de communication qui ont contribué à son retard.

Psyché est maintenant il est prévu de lever le 12 octobre à 10 h 16 HE. Nous partagerons le diffusions en direct dès qu’elles sont disponibles.

Pour plus de vols spatiaux dans votre vie, suivez-nous sur X (anciennement Twitter) et ajoutez le site dédié de Gizmodo à vos favoris Page sur les vols spatiaux.