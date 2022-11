La NASA reprend contact avec le vaisseau spatial Orion après un pépin inattendu

Les vols d’essai sont des vols d’essai pour une raison. La NASA visait une mission Artemis I sans problème qui envoie sa capsule Orion sans équipage autour de la lune et retour, mais le vaisseau spatial a rencontré un problème de communication pendant la nuit.

Orion parle avec la Terre via le Deep Space Network, un réseau d’antennes à travers le monde qui sont utilisées pour envoyer des données dans les deux sens aux missions spatiales. “Le centre de contrôle de mission de la NASA au Johnson Space Center de l’agence à Houston a perdu de manière inattendue des données vers et depuis le vaisseau spatial à 00h09 CST pendant 47 minutes lors de la reconfiguration du lien de communication entre Orion et Deep Space Network pendant la nuit”, l’agence spatiale a dit dans un communiqué mercredi matin.

Les 47 minutes de communication perdue ont probablement semblé une éternité. Cela aurait été encore plus éprouvant pour les nerfs s’il y avait des astronautes à bord. “C’est pourquoi nous testons”, administrateur associé de la NASA Jim Free a tweeté avec une photo d’Orion avec la lune au loin.

Orion lancé depuis la Floride au-dessus de l’énorme fusée Space Launch System de la NASA la semaine dernière. Artemis I consiste à tester l’équipement et les systèmes qui seront utilisés pour la mission Artemis II prévue pour envoyer des humains autour de la lune.

La NASA a pu rétablir les communications avec Orion après avoir effectué un ajustement sur Terre. “La reconfiguration a été menée avec succès à plusieurs reprises au cours des derniers jours, et l’équipe enquête sur la cause de la perte de signal”, a indiqué l’agence.

Découvrez la mission audacieuse Artemis I Moon de la NASA en images époustouflantes Voir toutes les photos



La NASA a souligné que le vaisseau spatial est en bonne santé. Le voyage d’Orion jusqu’à présent a été assez fluide. Il a décollé avec style, pris quelques selfies et bourdonné par la lune. Il est prévu de revenir pour un splashdown terrestre le 11 décembre.

L’espace est plein de défis, en particulier lorsque de nouveaux matériels et logiciels partent pour un vol inaugural. Il est préférable de résoudre ces problèmes sans astronautes dans le mélange.