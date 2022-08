La NASA reporte le lancement de la fusée Artemis 1 en raison de problèmes pendant le compte à rebours

Dans ce document fourni par la National Aeronautics and Space Administration, le Space Launch Systemrocket avec le vaisseau spatial Orion à bord d’un lanceur mobile alors qu’il sort de High Bay 3 du Vehicle Assembly Building pour la première fois en route vers Launch Complex 39B 17 mars 2022 au Kennedy Space Center, en Floride.

CAP CANAVERAL, Floride – La NASA a retardé le lancement de son imposante fusée lunaire lundi après que des problèmes sont apparus pendant le compte à rebours, reportant le lancement depuis le Kennedy Space Center.

L’agence devait lancer sa mission Artemis I au cours d’une fenêtre de lancement de deux heures qui s’est ouverte à 8 h 33 HE, envoyant la fusée Space Launch System (SLS) et la capsule Orion dans un voyage de plus d’un mois autour de la lune. .

Mais la NASA n’a pas été en mesure de résoudre un problème de température identifié avec l’un des quatre moteurs à carburant liquide, découvert avec moins de deux heures avant le compte à rebours.

Dans un article de blog, la NASA a déclaré que ses “ingénieurs étudient des options pour collecter autant de données que possible”.

“La fusée et le vaisseau spatial Artemis I sont dans un état stable et sûr”, a déclaré la NASA.

La NASA a également découvert lundi une fuite d’hydrogène dans les moteurs et une fissure dans le matériau du système de protection thermique qui protège le noyau de la fusée – bien que ces problèmes aient été résolus avant la fenêtre de lancement prévue.

L’agence a des dates de lancement de secours prévues pour les 2 et 5 septembre, bien que l’on ne sache pas encore si les problèmes seront résolus avant cette date.

Le lancement sans équipage d’Artemis I marque les débuts de la fusée la plus puissante jamais assemblée et donne le coup d’envoi du retour tant attendu de la NASA à la surface de la lune. Il s’agit de la première mission du programme lunaire Artemis de la NASA, qui devrait faire atterrir les astronautes de l’agence sur la Lune lors de sa troisième mission en 2025.

Bien qu’Artemis I ne transporte pas d’astronautes et n’atterrisse pas sur la lune, la mission est essentielle pour démontrer que la fusée monstre et la capsule spatiale de la NASA peuvent offrir les capacités promises. Artemis I a été retardé pendant des années, le programme dépassant le budget de plusieurs milliards.

Cette histoire se développe. Veuillez vérifier les mises à jour.