La NASA reporte d’une semaine sa mission sur l’astéroïde Psyché | Actualités technologiques

Illustration du vaisseau spatial Psyché prévu à proximité de l'astéroïde massif Psyché.

SpaceX, dirigé par Elon Musk, devait participer à la mission de la National Aeronautics and Space Administration (NASA) vers l’astéroïde Psyché le 5 octobre. Mais la NASA a annoncé jeudi qu’elle avait reporté le lancement prévu à 19 h 46 IST le 12 octobre, le retardant ainsi. d’ici une semaine.

L’agence spatiale a déclaré que ce changement permettra à ses équipes de compléter la vérification des paramètres utilisés pour contrôler les propulseurs à gaz froid à l’azote du vaisseau spatial. Ces propulseurs peuvent être utilisés par le véhicule pour se pointer dans différentes directions à des fins d’observations scientifiques ou d’autres besoins tels que l’orientation du vaisseau spatial et la gestion de l’élan.

La mission et l’astéroïde auquel elle sera destinée s’appellent Psyché et la mission a été choisie par la NASA en 2017 comme l’une des deux missions de son programme Discovery. Le programme finance des missions relativement peu coûteuses vers des cibles au sein du système solaire. Psyché n’est que le 16ème astéroïde découvert dans l’histoire, selon l’Arizona State University. L’astronome italien Annibale de Gasparis l’a découvert en 1852 et lui a donné le nom de la déesse de l’âme de la mythologie grecque antique.

L’astéroïde pourrait être très riche en métaux et les scientifiques pensent qu’il pourrait être fabriqué à partir du noyau d’un planétisimal, l’élément constitutif des systèmes planétaires. S’il s’agissait d’une sphère parfaite, elle aurait un diamètre d’environ 226 kilomètres, soit environ la distance entre Delhi et Chandigarh. Les scientifiques estiment qu’elle a une superficie d’environ 165 800 kilomètres. À titre de référence, l’État du Tamil Nadu couvre une superficie d’environ 130 058 kilomètres carrés.

L’étude des noyaux découverts au plus profond des planètes terrestres comme la Terre aiderait les scientifiques à comprendre les processus dynamiques de collisions et d’accélérations qui créent en premier lieu les mondes rocheux. Mais le problème est que même le noyau terrestre n’est pas directement accessible. Explorer des astéroïdes comme Psyché serait un excellent moyen d’observer ce qui aurait pu devenir le noyau d’une planète.

Les chefs de mission de la NASA et de SpaceX se sont réunis jeudi pour procéder à un examen de l’état de préparation au vol au Kennedy Space Center en Floride. Ils ont fait le point sur l’état de la mission et ont certifié que le vol était prêt à lancer les activités finales de préparation au lancement, y compris un essai au feu statique de la fusée Falcon Heavy aujourd’hui.