La NASA repère la galaxie naine ‘Peekaboo’, une machine à voyager dans le temps pour le jeune univers

Le télescope spatial Hubble de la NASA est sorti vainqueur d’un jeu cosmique de cache-cache avec une étrange galaxie naine.

Les astronomes disent avoir découvert une petite galaxie qui était largement obscurcie par la lumière brillante d’une étoile au premier plan, mais qui devient maintenant plus visible car cette étoile en mouvement rapide a changé de position au cours des dernières décennies. Ils ont à juste titre surnommé la galaxie “Peekaboo”. Et cela s’avère être un portail improbable vers ce qu’étaient les galaxies dans les premiers éons de l’univers.

Peekaboo n’est qu’à 20 millions d’années-lumière, ce qui est assez proche de nous pour une galaxie, mais il a les caractéristiques d’une galaxie beaucoup plus primordiale et simple. Plus précisément, c’est ce que les scientifiques appellent “extrêmement pauvre en métaux”, ce qui signifie qu’il est composé en grande partie d’hydrogène et d’hélium et qu’il manque les éléments plus lourds qui composent notre monde et la vie elle-même, tels que le carbone, l’oxygène et le fer.

On pense que les premières galaxies qui se sont formées peu de temps après le Big Bang étaient extrêmement pauvres en métaux, mais la plupart de ces galaxies sont à des milliards d’années-lumière. Peekaboo est juste au coin de la rue, comparativement, et entouré de galaxies comme la nôtre qui sont beaucoup plus riches en métaux.

“Découvrir la galaxie Peekaboo, c’est comme découvrir une fenêtre directe sur le passé, nous permettant d’étudier son environnement extrême et ses étoiles à un niveau de détail inaccessible dans l’univers lointain et primitif”, a déclaré l’astronome du Space Telescope Science Institute. Gagandeep Anand, co-auteur d’une nouvelle étude sur Peekaboo, a déclaré dans un rapport.

L’étude sera publié dans un prochain numéro de Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Peekaboo est apparu dans les observations astronomiques précédentes il y a plus de 20 ans comme une région d’hydrogène froid, mais des observations ultérieures ont suggéré qu’il y avait en fait une galaxie compacte cachée derrière l’étoile TYC 7215-199-1. Enfin, Hubble a pu zoomer sur 60 étoiles de la galaxie. Les observations de Hubble combinées aux données de métallicité du grand télescope d’Afrique australe ont révélé que Peekaboo était une véritable valeur aberrante.

“Au début, nous n’avions pas réalisé à quel point cette petite galaxie était spéciale”, a ajouté le co-auteur Bärbel Koribalski, astronome à l’agence scientifique nationale australienne CSIRO. “Maintenant, avec les données combinées du télescope spatial Hubble, du grand télescope sud-africain (SALT) et d’autres, nous savons que la galaxie Peekaboo est l’une des galaxies les plus pauvres en métaux jamais détectées.”

Peekaboo revient à avoir quelque chose comme un musée de l’aube des temps situé juste en bas de la rue, et Anand dit que cela fera probablement l’objet de nombreuses études dans les années à venir.

“En raison de la proximité de Peekaboo avec nous, nous pouvons effectuer des observations détaillées, ouvrant la possibilité de voir un environnement ressemblant à l’univers primitif avec des détails sans précédent.”