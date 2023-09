David Bowie avait raison avec ses Spiders from Mars. Bien qu’il n’y ait pas d’arachnides rampants en résidence sur la planète rouge, il existe des éléments paysagers spectaculaires connus sous le nom d’« araignées ». Le Mars Reconnaissance Orbiter de la NASA a scruté d’en haut et a capturé un vue captivante sur ce qu’on appelle le terrain aranéiforme. Araneiform signifie « ressemblant à une araignée ».

Cette histoire fait partie de Bienvenue sur Marsnotre série explorant la planète rouge.

L’image provient de la caméra HiRise (High Resolution Imaging Science Experiment) du MRO. HiRise est géré par une équipe basée à l’Université de l’Arizona. L’équipe met en évidence des images remarquables provenant des vastes archives de la caméra dans une fonction Image du jour qu’elle appelle HiPOD. L’orbiteur a pris la vue du cratère des « araignées » en mai 2022. L’image était celle du HiPOD jeudi.

Il montre une vue sur un cratère avec deux caractéristiques notables. L’une d’elles concerne les formations sombres et araignées qui ressemblent à un groupe d’arachnides rampant dans le paysage. L’autre concerne les formes géométriques de polygones qui ressemblent beaucoup à de la boue séchée. « Cette image a été acquise pour étudier l’influence de l’exposition aux rayons du soleil sur le développement des araignées par rapport aux polygones sur un terrain comme celui-ci », a déclaré l’équipe HiRise.

Cette image MRO HiRise montre le cratère rempli d' »araignées » dans le contexte d’un paysage plus large. NASA/JPL/Université de l’Arizona

Une vision plus large donne plus de contexte à ce que MRO examinait. Le cratère se détache sur le paysage.

Les araignées racontent l’histoire des processus naturels sur Mars. Les motifs proviennent de la sublimation de la glace sous la surface. La sublimation, c’est lorsqu’une substance passe directement de l’état solide à l’état gazeux. Ces formations accrocheuses ont été repérées sur d’autres zones de Mars.

Si les araignées captivent l’imagination, les formations de polygones sont également fascinantes, même si elles sont moins tape-à-l’œil. Les chercheurs ont repéré formes similaires dans les environnements terrestres froids soumis aux cycles de gel-dégel de l’eau. Les polygones martiens tirent généralement leur forme distinctive des crêtes surélevées. L’équipe HiRise a déclaré les scientifiques peuvent obtenir des informations sur les conditions climatiques et la répartition de la glace en étudiant les polygones.

La science mise à part, l’instantané du cratère HiRise met en valeur la beauté envoûtante de Mars. Ce serait le moment idéal pour tourner The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars et regarder un cratère depuis une planète lointaine.