La NASA repère de mystérieux rayons se déplaçant le long des anneaux de Saturne

Il se passe quelque chose d’inhabituel dans une nouvelle image du télescope spatial Hubble de la pittoresque planète aux anneaux Saturne. La vue est spectaculaire en soi, mais zoomez sur le côté gauche de ses anneaux et recherchez quelques points sombres et ombragés. Ce sont des “rayons”.

Les rayons énigmatiques apparaissent et disparaissent selon les saisons. Saturne connaît quatre saisons, mais il faut beaucoup de temps pour les parcourir, chaque saison durant environ sept ans. La planète rampe vers l’équinoxe d’automne dans son hémisphère nord au début de 2025, mais elle est déjà entrée dans ce que la NASA appelle la “saison des rayons”. Il est temps pour les observations de Hubble d’enquêter sur les rayons.

Hubble est un projet conjoint de la NASA et de l’Agence spatiale européenne. La NASA a publié une vidéo pour accompagner la nouvelle image de Hubble. Il comprend des images montrant les rayons tournant autour de Saturne.

NASA, ESA et Amy Simon (NASA-GSFC) ; traitement d’image par Alyssa Pagan (STScI); ovale rouge par Amanda Kooser / CNET



Les scientifiques ont d’abord découvert les rayons – qui peuvent apparaître clairs ou foncés selon l’angle – grâce au vaisseau spatial Voyager de la NASA dans les années 1980. “La cause des rayons, ainsi que leur variabilité saisonnière, n’ont pas encore été pleinement expliquées par les planétologues”, La NASA a dit dans un communiqué jeudi.

Il y a une explication probable pour les caractéristiques étranges, et cela implique le champ magnétique de Saturne.

“Les champs magnétiques planétaires interagissent avec le vent solaire, créant un environnement électriquement chargé”, a expliqué la NASA. (C’est ainsi que nous obtenons nos astucieuses aurores sur Terre.) “Les scientifiques pensent que les plus petites particules d’anneaux de glace de la taille d’une poussière peuvent également se charger, ce qui fait temporairement léviter ces particules au-dessus du reste des plus grosses particules de glace et des rochers dans les anneaux. .”

La NASA dévoile 30 nouvelles images spatiales éblouissantes de Hubble pour un anniversaire épique Voir toutes les photos



Si cela s’avère vrai, la recette de base pour les rayons de Saturne est constituée de particules glacées plus un champ magnétique variable plus un vent solaire plus des changements saisonniers. On s’attend à ce que les rayons deviennent plus importants à l’approche de l’équinoxe, donnant aux scientifiques une chance de faire plus d’observations et de collecte de données qui expliqueront ce qui se passe.

D’autres planètes du système solaire (ici, vous regardez, des géantes gazeuses) ont des anneaux, mais les scientifiques n’ont pas vu de rayons similaires au-delà de Saturne. ” C’est un tour de magie fascinant de la nature que nous ne voyons que sur Saturne – pour l’instant du moins “, a déclaré Amy Simon, scientifique planétaire principale de la NASA.