La NASA répare une fuite d’hydrogène pour lancer la mission Artemis 1 fin septembre

La NASA a déclaré jeudi qu’elle travaillait à résoudre les problèmes qui ont retardé le lancement de sa fusée lunaire Artemis I la semaine dernière, et qu’elle espère faire une autre tentative plus tard ce mois-ci.

Le 3 septembre, l’agence spatiale a annulé la deuxième tentative de lancement de la mission après avoir détecté une fuite d’hydrogène alors que la fusée Space Launch System (SLS) était en train d’être alimentée. La mission Artemis I représente les débuts de la fusée SLS et de la capsule Orion sans équipage qu’elle transporte, pour ce qui devrait être un voyage de plus d’un mois autour de la lune.

La NASA a fait plusieurs tentatives infructueuses pendant le compte à rebours du lancement samedi pour réparer la fuite.

Lors d’une conférence de presse jeudi, des responsables de la NASA ont déclaré que les travaux sur la rampe de lancement étaient en cours, l’équipe de l’agence visant à terminer le remplacement des joints du système de ravitaillement d’ici la fin de la journée. La NASA espère ensuite effectuer une démonstration de tanking le 17 septembre pour vérifier que les travaux de remplacement ont réussi.

En supposant que les travaux et les tests soient terminés d’ici là, la NASA a demandé de nouvelles dates de lancement à la gamme orientale de l’US Space Force – qui examine et approuve toutes les missions qui décollent de la région de Cap Canaveral. L’agence a demandé de faire des tentatives de lancement les 23 et 27 septembre.

L’administrateur associé de la NASA, Jim Free, a noté que l’essentiel pour ces demandes est de savoir si la Force spatiale approuvera l’extension des exigences précédemment définies concernant les batteries pour le système de terminaison de vol de la fusée, nécessaires en cas de problème à mi-lancement.

“Nous essayons de planifier une voie à suivre si nous sommes autorisés à étendre nos exigences de test de batterie”, a déclaré Free.

La NASA a besoin d’une dérogation de the Eastern Range pour aller de l’avant avec une tentative à l’une de ces dates de lancement. Sans la renonciation ou l’achèvement des travaux sur la fuite d’hydrogène, la NASA fait face au report de la mission Artemis I à octobre.