La NASA rend un hommage spécial à Pelé avec une image de galaxie spirale

La National Aeronautics and Space Administration (NASA) des États-Unis a rendu vendredi un hommage sincère à la légende du football brésilien Pelé, décédé à l’âge de 82 ans et largement considéré comme le footballeur le plus grand et le plus aimé de l’histoire.

L’agence spatiale a publié une photo unique avec la légende : “Nous marquons le décès du légendaire Pelé, connu de beaucoup comme le roi du “beau jeu”. Cette image d’une galaxie spirale dans la constellation du Sculpteur montre les couleurs du Brésil. “

Cela prouve qu’il était un héros non seulement pour toute la fraternité du football et pour des dizaines de fans, pas seulement au Brésil mais partout dans le monde, mais aussi pour les mondes de la science et de l’espace.

L’agence spatiale a décrit l’image comme “une image d’une galaxie spirale avec des bras spiraux parsemés d’étoiles bleues d’intensité variable”.

“Le noyau de la galaxie est le plus brillant et les étoiles apparaissent jaune-vert. L’image a été prise par le satellite Galaxy Evolution Explorer, ou GALEX”, a-t-il ajouté.

Pelé, triple vainqueur de la Coupe du monde et largement considéré comme le plus grand joueur de tous les temps, est décédé jeudi à l’âge de 82 ans, déclenchant une vague d’hommages du monde du sport et au-delà. Sa mort après une longue bataille contre le cancer a été causée par une “défaillance de plusieurs organes”, a déclaré l’hôpital Albert Einstein de Sao Paulo dans un communiqué, confirmant la nouvelle de la famille de la légende.