La NASA regarde vers le bas sur Mars, voit le visage d’un ours qui regarde en arrière

Cette histoire fait partie Bienvenue sur Marsnotre série explorant la planète rouge.

Il n’y a pas d’ours sur Mars, mais il y a une formation de surface qui lui ressemble beaucoup. Mars Reconnaissance Orbiter de la NASA a capturé une vue de la planète rouge qui devrait déclencher vos instincts de paréidolie. La paréidolie est la tendance humaine à voir des objets familiers dans des formes aléatoires. Dans ce cas, c’est totalement un ours.

L’Université de l’Arizona utilise la caméra HiRise (High Resolution Imaging Experiment) à bord du MRO. Il comportait le formation d’ours comme image HiRise du jour mercredi. MRO a capturé la vue en décembre.

Le “visage” est plus grand que votre ours moyen. UN version de l’image avec une échelle montre qu’il s’étend sur environ 2 000 mètres (6 560 pieds) de diamètre.

Mars pits : regardez dans les abysses avec ces images sauvages de la NASA Voir toutes les photos



Puisque nous avons établi qu’il ne s’agit pas d’un vrai visage d’ours ou même d’un art d’ours réalisé par des extraterrestres intelligents inexistants de Mars, qu’est-ce que c’est ? “Il y a une colline avec une structure d’effondrement en forme de V (le nez), deux cratères (les yeux) et un motif de fracture circulaire (la tête)”, a déclaré l’équipe HiRise. “Le modèle de fracture circulaire pourrait être dû au dépôt d’un dépôt sur un cratère d’impact enfoui.” Le nez pourrait être formé par un évent volcanique ou de boue, de sorte que le matériau déposé sur le cratère pourrait être de la lave ou de la boue.

HiRise a le don de trouver des visages imaginatifs sur Mars. Il y a le Cratère du visage heureux, Gobelet du Muppet Show et, curieusement, Ed Asner. Repérer la gueule d’un ours n’est donc qu’un jour de plus sur la planète rouge. L’équipe HiRise a déclaré : “Peut-être qu’il suffit de sourire et de le supporter.”