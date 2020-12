La NASA a attribué des contrats à quatre entreprises privées pour collecter des ressources spatiales et en transférer la propriété à l’agence.

Les contrats, confirmés jeudi, marquent la toute première transaction commerciale concernant la collecte de ressources lunaires, ainsi que la première transaction pour les ressources spatiales à avoir lieu au-delà de la Terre.

Les prix du régolithe lunaire varieront de 1 $ (0,82 €) à 15000 $ (12327 €) – les contrats visent principalement à créer un précédent juridique pour l’exploitation des ressources extraterrestres par le secteur privé à l’avenir.

« C’est assez extraordinaire que nous puissions acheter du régolithe lunaire (matériau recouvrant le substrat rocheux d’une planète) à quatre entreprises pour un total de 25 001 $ (20 546 €) », a déclaré Phil McAlister, responsable de ce programme à la NASA.

Comment fonctionnera l’échange?

Les entreprises collecteront une petite quantité de régolithe lunaire à partir de n’importe quel endroit sur la Lune. Ils fourniront ensuite des images de la collection à la NASA, ainsi que le matériel et les données qui identifient l’emplacement de l’opération.

Suite à la collecte d’images et de données, la propriété du régolithe lunaire sera transférée à la NASA, devenant ainsi sa propriété exclusive à l’usage de l’agence sous le Artémis programme.

Les entreprises qui ont obtenu les contrats sont Lunar Outpost (contrat de 1 $), ispace Japan et ispace Europe (5 000 $ chacune) et Masten Space Systems (15 000 $). Le paiement de la NASA est exclusivement pour le régolithe lunaire.

Les robots de collecte des entreprises voyageront sur des missions d’alunissage déjà planifiées, financées par des entités autres que la NASA, qui atterriront en 2022 et 2023.

Droits de propriété en dehors de la Terre

A ce stade, l’objectif principal de la NASA est de lancer une nouvelle phase d’exploration spatiale impliquant des entreprises privées. L’agence déterminera les méthodes de récupération du régolithe lunaire transféré à une date ultérieure.

Le secteur privé participe à la recherche de minéraux et d’autres ressources, comme l’eau, et à l’exploration des possibilités de vivre et de produire du carburant en dehors de la Terre, tout en étant légalement protégé.

« Nous pensons qu’il est très important d’établir le précédent que les entités du secteur privé peuvent extraire, peuvent utiliser ces ressources, mais la NASA peut les acheter et les utiliser pour alimenter non seulement les activités de la NASA, mais une toute nouvelle ère dynamique de développement et d’exploration publics et privés sur le Moon », a déclaré Mike Gold, haut responsable de la NASA en charge des relations internationales.

«Tirer parti de l’implication commerciale améliore notre capacité à retourner en toute sécurité sur la Lune d’une manière durable, innovante et abordable», a ajouté McAlister. «Une politique de soutien pour la récupération et l’utilisation des ressources spatiales offre un environnement d’investissement stable et prévisible pour les innovateurs et les entrepreneurs de l’espace commercial.»

Les États-Unis ont déclaré, dans ce qu’ils ont surnommé les accords d’Artémis, qu’ils se réservent le droit de créer des «zones de sécurité» pour protéger les activités sur un corps céleste. Artemis est le programme avec lequel le pays prévoit de revenir sur la Lune avec deux astronautes en 2024.

Mike Gold a assuré que ces nouvelles activités seraient menées «conformément au traité sur l’espace», ajoutant: «il est important que l’Amérique soit un leader non seulement sur le plan technologique, mais aussi sur le plan politique».

Les entreprises devaient recevoir 10% du prix total proposé lors de l’attribution des contrats, 10% supplémentaires au lancement et les 80% restants à la fin du projet.