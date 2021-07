La NASA recherche activement la vie dans l’univers, selon un responsable

La vie intelligente peut exister ailleurs dans l’univers en dehors de la Terre, a déclaré mardi l’administrateur de la NASA, Bill Nelson, dans une interview, et la NASA recherche activement des signes.

« Si vous avez un univers vieux de 13,5 milliards d’années – il est si grand – y a-t-il une autre chance pour un autre Soleil et une autre planète qui a une atmosphère comme la nôtre ? Je dirais oui, donc je pense que nous allons en avoir indication qu’il existe une vie intelligente là-bas », a déclaré Nelson lors d’une interview mardi.

Dans un rapport sur les objets volants non identifiés sortie le 25 juin le gouvernement américain n’a pas pu expliquer 143 des 144 les cas de OVNI signalés par des avions militaires de 2004 à 2021, selon le Bureau du directeur du renseignement national.

Nelson a déclaré à « The News with Shepard Smith » de CNBC que la NASA était impliquée dans la recherche de vie intelligente depuis des années, et a noté que l’agence recherchait la vie sur les planètes de notre système solaire et ailleurs dans le cosmos pour déterminer d’autres Soleils qui ont planètes à atmosphère habitable.

L’ancien sénateur de Floride a ajouté qu’une partie de la recherche consistait à en apprendre davantage sur Mars. L’hélicoptère expérimental de la NASA Ingenuity a effectué lundi son neuvième vol sur Mars. L’ingéniosité a volé pendant près de 3 minutes, allant jusqu’à 5 mètres (plus de 16 pieds) par seconde, selon un tweet du Jet Propulsion Laboratory de la NASA en Californie.

« Cette fois-ci, il s’agit de repérer une région très sablonneuse afin de déterminer si le rover s’y rendra et pourrait éventuellement rester coincé dans le sable, alors Ingenuity fait des choses incroyables », a déclaré Nelson.

Nasa décrit Le dernier vol d’Ingenuity est « le vol le plus angoissant depuis le vol 1 ».