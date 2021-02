La NASA publie une vidéo sur l’atterrissage sur Mars: «  Des trucs de nos rêves  »

CAP CANAVERAL, Floride (AP) – La NASA a publié lundi la première vidéo de haute qualité d’un vaisseau spatial atterrissant sur Mars, une bande-annonce de trois minutes montrant l’énorme parachute orange et blanc s’ouvrant et la poussière rouge se levant alors que les moteurs de fusée s’abaissaient le rover à la surface.

La qualité était si bonne – et les images si époustouflantes – que les membres de l’équipe de rover ont dit qu’ils avaient l’impression de rouler.

«Cela me donne la chair de poule à chaque fois que je le vois, tout simplement incroyable», a déclaré Dave Gruel, chef de l’équipe des caméras d’entrée et de descente.

Le rover Perseverance a atterri jeudi dernier près d’un ancien delta du fleuve dans le cratère de Jezero pour rechercher des signes de vie microscopique ancienne. Après avoir passé le week-end à regarder la vidéo de descente et d’atterrissage, l’équipe du Jet Propulsion Laboratory de Pasadena, en Californie, a partagé la vidéo lors d’une conférence de presse.

«Ces vidéos et ces images font partie de nos rêves», a déclaré Al Chen, qui était en charge de l’équipe d’atterrissage.

Six caméras standard étaient dédiées à l’entrée, à la descente et à l’atterrissage, regardant de haut en bas sous différents angles. Toutes les caméras sauf une ont fonctionné. Le seul microphone activé pour l’atterrissage a échoué, mais la NASA a reçu quelques extraits de son après le toucher des roues: le vrombissement des systèmes du rover et les rafales de vent.

Les contrôleurs de vol étaient ravis des milliers d’images renvoyées – et aussi du très bon état du rover. Il passera les deux prochaines années à explorer le delta de la rivière asséchée et à forer des roches qui pourraient contenir des traces de vie il y a 3 à 4 milliards d’années. Les échantillons de carottes seront mis de côté pour un retour sur Terre dans une décennie.

La NASA a ajouté 25 caméras à la mission de 3 milliards de dollars – la plus jamais envoyée sur Mars. Le précédent rover de l’agence spatiale, Curiosity de 2012, ne gérait que des images image par image saccadées et granuleuses, principalement du terrain. La curiosité fonctionne toujours. Il en va de même pour l’atterrisseur InSight de la NASA, bien qu’il soit entravé par des panneaux solaires poussiéreux.

Le directeur adjoint du projet, Matt Wallace, a déclaré qu’il avait été inspiré il y a plusieurs années pour filmer la descente déchirante de Perseverance lorsque sa jeune fille gymnaste portait une caméra tout en effectuant un backflip.

Regarder la vidéo « Je pense que vous aurez l’impression d’avoir un aperçu de ce que ce serait de réussir à atterrir dans le cratère de Jezero avec persévérance », a-t-il déclaré.

Thomas Zurbuchen, chef de la mission scientifique de la NASA, a déclaré que la vidéo et les vues panoramiques après le toucher des roues « sont les plus proches pour atterrir sur Mars sans mettre de combinaison de pression. »

Les images aideront la NASA à se préparer aux vols d’astronautes vers Mars dans les décennies à venir, selon les ingénieurs.

Il y a un avantage plus immédiat.

«Je sais que cette année a été difficile pour tout le monde», a déclaré Justin Maki, scientifique en imagerie, «et nous espérons que ces images aideront peut-être à égayer les jours des gens.»

