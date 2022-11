La NASA publie une photo d’un croissant de lune croissant avec de superbes couleurs de l’atmosphère

Le croissant de lune croissant a récemment été magnifiquement capturé par la Station spatiale internationale de la NASA. La NASA a rapporté que l’image a été prise le 30 septembre, lorsque la Station spatiale internationale (ISS) était en orbite à 429 km au-dessus de l’océan Atlantique au sud-ouest de l’Afrique du Sud lors d’un lever de soleil orbital.

La lune est représentée avec une belle série de couleurs qui, en gros, représentent différentes couches de l’atmosphère. Selon la NASA, cette perspective de la Terre nous donne un aperçu des couches de notre atmosphère vibrante.

Dans sa publication sur Instagram, l’agence spatiale américaine a décrit l’image fascinante et a écrit : “La noirceur de l’espace occupe les trois quarts de la moitié supérieure de l’image avec le croissant de lune capturé au centre de l’image.” La légende continuait d’expliquer les couleurs vues sur l’image : « Sous la Lune, la noirceur s’estompe dans l’atmosphère de la Terre : un bleu profond, puis du blanc, puis de l’orange, et de nouveau du noir à la surface de la Terre.⁣ »

Juste au-dessus du limbe sombre de la surface de la Terre, en bas, se trouve la troposphère vue à l’ombre de l’orange. Nous vivons dans cette couche, qui est la couche la plus basse de l’atmosphère terrestre. La stratosphère blanche, d’une épaisseur de 22 miles (35 km), est située au-dessus de la troposphère orange. Il a la couche d’ozone, qui nous protège des rayons nocifs du rayonnement ultraviolet (UV). La teinte bleu clair de la mésosphère cède progressivement la place à l’obscurité de l’espace. “La mésosphère est l’endroit où les météores brûlent pendant les pluies de météores en raison de l’abondance de gaz présents qui provoquent des frottements et de la chaleur”, a expliqué la NASA.

Ce message de la NASA a amassé plus d’un million de likes et plus de 2000 commentaires. Un utilisateur a écrit : “Omg, c’est tellement beau là-haut.” Un deuxième utilisateur a commenté: “J’aime quand la NASA fait des choses de la NASA.” Un autre commentaire disait: “Merveilleux moment à capturer!”

Le télescope spatial Hubble de la NASA a récemment publié une image étonnante d’un “mystérieux trou de serrure cosmique”. La nébuleuse par réflexion NGC 1999, située à 1 350 années-lumière de la Terre et située dans la constellation d’Orion, a été photographiée par le télescope.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz ici