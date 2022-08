La NASA publie une nouvelle image époustouflante de la galaxie fantôme par le télescope Webb

CNN

De nouvelles images époustouflantes produites par le télescope Hubble et le télescope James Webb présentent la galaxie fantôme, une spirale de systèmes solaires à 32 millions d’années-lumière de la Terre.



La galaxie est située dans la constellation des Poissons, selon l’Agence spatiale européenne, qui collabore avec la NASA sur le télescope Hubble et le télescope James Webb.

La galaxie fantôme, officiellement connue sous le nom de M74, est une sorte de galaxie spirale connue sous le nom de «spirale de grande conception». Cela signifie qu’il a des bras en spirale bien définis, s’enroulant visiblement du centre dans les images nouvellement publiées.

Les images ont été créées à partir des données du télescope Hubble et du télescope Webb. Le Webb a détecté “des filaments délicats de gaz et de poussière” dans les bras spiraux de la galaxie, selon l’Agence spatiale européenne. Les images fournissent également un aperçu clair de l’amas d’étoiles nucléaires au centre de la galaxie, non assombri par le gaz.

Le télescope Webb a également utilisé son instrument Mid-InfraRed (MIRI) pour examiner la galaxie fantôme dans le cadre d’un projet visant à comprendre les premières phases de la formation des étoiles, a déclaré l’ESA.

Alors que le Webb est le meilleur pour observer les longueurs d’onde infrarouges, le Hubble a une vision particulièrement nette aux longueurs d’onde ultraviolettes et visibles, explique l’agence. Cela lui a permis de révéler des zones particulièrement lumineuses de formation d’étoiles, appelées régions HII, dans les images de Phantom Galaxy.

La combinaison des données des deux télescopes a permis aux scientifiques d’acquérir une compréhension encore plus profonde de la galaxie fantôme – et de créer des images spectaculaires du cosmos.

Le Webb a publié ses premières images haute résolution il y a quelques semaines à peine en juillet. Plus gros que Hubble, le télescope est capable d’observer des galaxies extrêmement éloignées, permettant aux scientifiques d’en apprendre davantage sur la formation précoce des étoiles. Hubble orbite autour de la Terre mais Webb orbite autour du soleil, à environ 1 million de kilomètres de la Terre.