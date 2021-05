La NASA publie des images de ce à quoi ressemble le vol de Mars Helicopter Ingenuity en 3D

La NASA a récemment publié une vidéo 3D du troisième vol de son hélicoptère Mars Ingenuity qui a volé à la surface de la planète rouge le 25 avril. La vidéo a été capturée par le rover d’exploration Mars de la NASA, Perseverance, qui comprend un Mastcam à double caméra zoomable de haute technologie. Z comme ses yeux. «Un hélicoptère volant sur Mars ouvre une nouvelle ère pour l’exploration de Mars. C’est une excellente démonstration de la nouvelle technologie d’exploration », mentionné Justin Maki, un scientifique en imagerie qui a dirigé l’équipe qui a travaillé sur le rendu de la dernière vidéo 3D capturée par le rover. La vidéo publiée, si elle est vue en 3D, offre une vue immersive de la surface et de l’environnement de la planète rouge. Des roches et du sable bruns et un ciel brunâtre, le spectateur a l’impression de se tenir sur la surface de Mars. Cependant, si vous n’avez pas de paire de lunettes 3D chez vous, la NASA a un tutoriel qui peut vous aider à fabriquer vos propres lunettes 3D en quelques minutes. Il existe également une version 2D de la vidéo qui a été publiée le 26 avril 2021.

Le vol d’Ingenuity est le premier vol extraterrestre de l’histoire de l’humanité. Ingenuity a volé quatre fois pour démontrer la capacité des humains à voler dans d’autres mondes, et la cinquième fois qu’il a décollé, il est allé 10 mètres de haut et 129 mètres au sud du Perseverance et a démontré son opération réussie. L’hélicoptère a été transporté sur Mars par Persévérance dans son ventre. La Persévérance Mars 2020 a été lancée le 20 juillet 2021 et a atterri sur la surface de la planète rouge le 18 février 2021.

L’endroit d’où Ingenuity a décollé est nommé Wright Brothers Field, pour rendre hommage aux frères Wright – Wilbur et Orville Wright – qui ont effectué le premier vol de l’humanité à l’aide d’un avion motorisé le 17 décembre 1903. Ingenuity, qui est le premier de l’humanité. aéronef propulsé pour voler dans un monde différent, porte un morceau de tissu de Wright Flyer, le premier avion que les frères Wright ont piloté.

«Avec chaque vol, nous ouvrons plus de possibilités», a déclaré Maki, dans un communiqué de presse de la NASA.

