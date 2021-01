div> Voir ce post sur Instagram Un post partagé par la NASA (@nasa)

La première image partagée par la NASA provenait du delta du fleuve Ili au Kazakhstan, qui contrastait fortement avec le désert beige de la région sud-est du pays. Selon l’observatoire de la Terre de la NASA, l’image a été capturée par l’imageur terrestre opérationnel de Landsat 8 le 7 mars 2020. À l’époque, le delta commençait tout juste à se soulager du froid hivernal. Bien que de nombreux lacs et étangs du delta soient encore gelés, la glace Lac Balkhash se séparait et révélait des tourbillons de sédiments et le lit sablonneux peu profond de la partie ouest du lac.

La deuxième image du post a capturé comment un grand ouragan s’est approché de la côte américaine du golfe le 26 août 2020. L’ouragan Laura, après s’être rapidement renforcé en traversant le golfe du Mexique, a touché terre près de la frontière entre le Texas et la Louisiane. L’ouragan Laura était une tempête de catégorie 4 et a déclenché des vents violents, de fortes pluies et une onde de tempête potentiellement dévastatrice. L’observatoire de la Terre rapporte que l’image a été capturée par la NASA Suite de radiomètres d’imagerie infrarouge visible (VIIRS) sur NOAA-20 à 2 h 20, heure avancée du centre le 26 août 2020. Les nuages ​​sont affichés en infrarouge dans l’image en utilisant les données de température de luminosité, ce qui s’avère utile pour distinguer les structures de nuages ​​plus froids de la surface plus chaude ci-dessous.

La huitième image sur le poteau a capturé la seule éclipse solaire de l’année qui s’est produite le 14 décembre. Selon l’Observatoire de la Terre, l’image de l’ombre de la Lune traversant la face de la Terre a été capturée par le Advanced Baseline Imager (ABI) sur Satellite géostationnaire opérationnel de l’environnement 16 (GOES-16). La trajectoire de l’éclipse solaire s’étendait du Pacifique équatorial à l’Atlantique Sud et traversait le sud de l’Argentine et du Chili.

