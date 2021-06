La NASA prévoit deux missions sur Vénus pour étudier le monde « perdu habitable »

Les années 2020 sont la décennie de l’exploration spatiale, avec des pays spécifiques allant aux autres plantes du système solaire. A partir de 2020-2030, la NASA a prévu une série de missions : Lune, Mars et maintenant Vénus. La NASA a annoncé mercredi deux nouvelles missions sur Vénus qui seront lancées à la fin de la décennie et visent à apprendre comment le voisin planétaire le plus proche de la Terre est devenu un paysage infernal tandis que le nôtre prospérait. C’est la première fois que l’agence spatiale enverra des missions dédiées sur la planète nuageuse depuis plus de 30 ans. Les deux missions, les missions DAVINCI+ et VERITAS vers Vénus, visent à se dérouler entre 2028 et 2030. Les missions ont reçu environ 500 millions de dollars dans le cadre du programme Discovery de la NASA, et chacune devrait être lancée d’ici 2028-2030.

« Ces deux missions sœurs visent toutes deux à comprendre comment Vénus est devenue un monde semblable à un enfer, capable de faire fondre le plomb à la surface », a déclaré Bill Nelson, l’administrateur nouvellement confirmé de l’agence. « Ils offriront à l’ensemble de la communauté scientifique la possibilité d’enquêter une planète où nous ne sommes pas allés depuis plus de 30 ans. »

DAVINCI+, qui signifie Deep Atmosphere Venus Investigation of Noble gas, Chemistry, and Imaging, rassemblera plus de détails sur la composition de l’atmosphère principalement de dioxyde de carbone de Vénus, pour apprendre comment elle s’est formée et a évolué. La mission cherche également à déterminer si la planète avait autrefois un océan. Une sphère de descente plongera à travers l’atmosphère dense qui est parsemée de nuages ​​d’acide sulfurique. Il mesurera avec précision les niveaux de gaz rares et d’autres éléments pour savoir ce qui a donné lieu à l’effet de serre incontrôlé que nous voyons aujourd’hui.

DAVINCI+ renverra également les premières images haute résolution des « tesselles » de la planète, des caractéristiques géologiques à peu près comparables aux continents de la Terre dont l’existence suggère que Vénus a une tectonique des plaques.

Les résultats pourraient remodeler la compréhension des scientifiques de la formation des planètes terrestres.

L’autre mission s’appelle VERITAS, acronyme de Venus Emissivity, Radio Science, InSAR, Topography, and Spectroscopy.

Celui-ci visera à cartographier la surface vénusienne depuis l’orbite et à se plonger dans l’histoire géologique de la planète.

À l’aide d’une forme de radar utilisée pour créer des constructions en trois dimensions, il cartographiera les élévations de surface et confirmera si des volcans et des tremblements de terre se produisent toujours sur la planète.

Il utilisera également le balayage infrarouge pour déterminer le type de roche, qui est en grande partie inconnu, et si les volcans actifs libèrent de la vapeur d’eau dans l’atmosphère.

Alors que la mission est dirigée par la NASA, le Centre aérospatial allemand fournira le mappeur infrarouge, tandis que l’Agence spatiale italienne et le Centre national d’études spatiales français contribueront au radar et à d’autres parties de la mission.

« Il est étonnant de voir à quel point nous en savons peu sur Vénus, mais les résultats combinés de ces missions nous renseigneront sur la planète depuis les nuages ​​dans son ciel en passant par les volcans à sa surface jusqu’à son cœur », a déclaré Tom Wagner, Scientifique du programme Discovery de la NASA.

« Ce sera comme si nous avions redécouvert la planète. »

« C’est, à ma connaissance, une décision sans précédent de la NASA : choisir deux missions dans un seul monde, conçues pour prendre des mesures complémentaires pour comprendre le climat passé et l’activité actuelle du monde de la taille de la Terre à côté… est absolument remarquable », planétologue Paul Byrne Raconté Axios. « Nous allons apprendre des choses auxquelles nous n’avons même pas encore pensé. »

Les deux missions ont été sélectionnées dans le cadre d’un processus concurrentiel et évalué par des pairs en fonction de leur valeur scientifique et de la faisabilité de leurs plans. Le dernier orbiteur Vénus de la NASA était Magellan, qui est arrivé en 1990, mais d’autres navires ont effectué des survols depuis lors.

Mais avant la NASA, un autre vaisseau spatial est en route vers Vénus – une petite entreprise aérospatiale américaine espère y parvenir en lançant une sonde à faible coût d’ici 2023. Peter Beck, PDG de Rocket Lab, a des plans ambitieux pour lancer le premier mission robotique chez notre voisin planétaire surchauffé. Son entreprise est devenue très douée pour lancer des satellites en orbite au cours de la dernière décennie, cependant, son rêve de passer à l’étape suivante d’une mission interplanétaire a reçu un grand coup de pouce récemment après une étude de 2020. L’étude de recherche revendiquait la découverte d’un produit chimique associé à la vie microbienne dans l’atmosphère corrosive et sulfurique de la planète.

Rocket Lab prévoit d’ajouter à cet effort avec sa mission commerciale unique. L’entreprise utilisera sa fusée Electron et son satellite Photon pour se rendre sur Vénus. Le vaisseau spatial enverra ensuite sa sonde pesant environ 37 kilogrammes et seulement 30 centimètres de diamètre qui descendra rapidement dans l’atmosphère de la planète et lancera une nouvelle forme d’exploration commerciale interplanétaire.

De plus, Beck espère que le dernier programme d’exploration spatiale de son entreprise sera en mesure de faire la lumière sur certaines questions brûlantes pertinentes telles que la façon dont la vie pourrait être unique dans l’univers, quelles molécules la sonde devrait-elle rechercher, entre autres.

(Avec des contributions de l’AFP)

