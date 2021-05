La NASA prévoit d’envoyer le premier robot mobile à la recherche d’eau sur la Lune d’ici 2023

La National Aeronautics and Space Administration (NASA) des États-Unis prévoit d’envoyer son premier robot mobile sur la Lune fin 2023. Selon une annonce faite par NASA, ce rover recherchera de la glace et d’autres ressources sur la surface lunaire. Le rover nommé Volatiles Investigating Polar Exploration Rover (VIPER) aidera les scientifiques à cartographier les données des recours au pôle Sud lunaire qui pourraient plus tard être utilisées lors de l’exploration humaine de la lune.

Les données collectées par VIPER seront utilisées par les scientifiques pour déterminer l’emplacement précis des ressources sur la lune et évaluer les recours potentiels au pôle Sud lunaire en vue des astronautes d’Artemis.

Scientifique du programme pour VIPER au siège de la NASA, Sara Noble dit que VIPER sera le robot le plus capable que l’agence spatiale ait jamais envoyé sur la surface lunaire et explorera des parties de la lune « que nous n’avons jamais vues ».

VIPER sera équipé d’un système spécialisé de roues et de suspensions qui lui permettra d’explorer une variété de types de sols et d’inclinaisons sur la surface lunaire. Il utilisera également le premier phare d’un rover lunaire pour aider à explorer les régions ombragées en permanence de la lune. Ces parties de la lune sont parmi les endroits les plus froids du système solaire. Le rover fonctionnera à l’énergie solaire.

La conception de VIPER a parcouru un long chemin et la phase de formulation a été récemment achevée. La NASA a maintenant approuvé le rover pour entrer en phase de développement.

Dans le cadre du programme Artemins lancé en 2017, la NASA prévoit d’envoyer des robots et des humains explorer la lune. Si le plan aboutit, ce sera la première mission lunaire en équipage depuis la fin du programme Apollo en 1972. L’agence spatiale vise également à envoyer la première femme sur la Lune. Elle fera partie d’un équipage de trois membres qui atterrira sur la lune dans le cadre du programme Artemins.

