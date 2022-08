La NASA présente un plan de jeu pour le prochain lancement lunaire d’Artemis I

Que ce passe-t-il La NASA vise le 29 août pour sa journée de lancement de la méga fusée lunaire Artemis I. Pourquoi est-ce important Artemis est l’ambitieuse entreprise d’exploration spatiale de la NASA visant à ramener les humains sur la Lune, et éventuellement sur Mars. Et après Il reste encore quelques procédures de test à effectuer, mais nous avons maintenant une assez bonne idée de la séquence de décollage compliquée.

Après un certain nombre de retardsla mission lunaire Artemis I de la NASA se rapproche terriblement de la ligne d’arrivée. Dès lundil’agence a confirmé qu’elle se préparait à déployer la fusée sur la rampe de lancement le mardi 16 août. Ce calendrier semble être à égalité avec un objectif de décollage du 29 août, confirmant en outre que l’agence vise la date n ° 1 sur son liste des trois fenêtres possibles.

“Nous avons essentiellement un rendez-vous avec la gamme le 29 août”, a déclaré Mike Sarafin, responsable de la mission Artemis I, lors d’une conférence de presse le 3 août, faisant référence au futur lieu de décollage de la fusée. “Si nous ne sommes pas en mesure de lancer pour une raison quelconque – météo, incursion technique dans la gamme, ce genre de choses – notre date de sauvegarde n’est pas antérieure au 2 septembre.”

Mais l’agence a encore plusieurs tests importants à effectuer avant le grand jour, pour s’assurer que la fusée massive de la mission, surnommée le système de lancement spatial, est en parfait état pour un voyage éprouvant à venir. Cela signifie que même si Artemis I a fait des progrès significatifs vers le décollage, il y a encore place à l’erreur. Par exemple, “l’une des zones restantes qui est ouverte est un réservoir intérieur de l’étage central”, a déclaré Charlie Blackwell-Thompson, directeur du lancement d’Artemis I. Bien que Blackwell-Thompson ne semble pas trop inquiet à ce sujet, car les activités de test connexes, telles que celles comprenant le système de sécurité des vols, devraient commencer la semaine prochaine.

Un autre défi qui reste à relever est le fait de faire rouler littéralement le SLS de 32 étages sur le pad.

Kim Shiflett/NASA



Le vaisseau spatial a été renvoyé au bâtiment d’assemblage de véhicules du Kennedy Space Center fin juin pour plus d’entretien après la fin de sa répétition générale humide – une séquence d’essais avant le vol qui consiste à remplir le réservoir de la fusée de carburant. Cette répétition en costume mouillé était un processus laborieux en soi. Il a fallu quatre essaiset parallèlement à l’annonce par la NASA de son achèvement, il y avait une légère mise en garde. L’agence a signalé une fuite d’hydrogène, mais a assuré au public que cela n’affecterait pas la route du lancement. Jusqu’à présent, les montagnes russes pour Artemis ont été incroyables. Même les coûts SLS s’additionnent à un niveau bien au-delà projections réalisées lors de la genèse du projet.

Mais si tout se passe comme prévu au cours du mois à venir, voici à quoi s’attendre le jour du lancement.

Séquence de lancement de la mission lunaire Artemis I de la NASA

L’anatomie de base de l’engin Artemis I comprend la fusée SLS, un véhicule géant orné du logo emblématique de la NASA, et le vaisseau spatial Orion, qui contient des charges utiles destinées à l’exploration scientifique. Le SLS est surmonté d’Orion, comme un crayon avec une pointe.

Cory Huston/NASA



Dans Orion, il y a une fête.

Les choses qu’il contient gamme d’Amazon Alexa et Personnage de télévision Shaun le mouton à CubeSats et remplaçants humains. “Nous allons faire voler des mannequins et des torses qui ont simulé des tissus et des organes humains, qui examinent la radioprotection, l’environnement de rayonnement, l’accélération du véhicule et comment cela affecte le corps humain”, Melissa Jones, Artemis I directeur de récupération , a déclaré lors d’une conférence de presse le 5 août. Ce point est particulièrement crucial car même si Artemis I n’aura pas d’équipage humain, les données qu’il recueille lors de son voyage vers la lune et retour informeront les missions Artemis ultérieures avec des astronautes à bord.

Le 16 août, une fois la fusée SLS déployée sur la rampe de lancement et positionnée au-dessus de ce qu’on appelle une tranchée de flammes, la NASA la chargera de carburant cryogénique et pompera l’oxydant dans ses étages central et supérieur. Ensuite, “quand tous les systèmes seront en marche”, a déclaré Sarafin, “Artemis, je commencerai.”

L’équipe SLS est la première.

Après le compte à rebours, le SLS remontera à travers l’atmosphère terrestre. En deux minutes, tout son propergol solide sera consommé et les propulseurs de la fusée seront largués. En huit minutes, tout son carburant liquide sera consommé et l’étage central de la fusée sera largué. Ensuite, pendant environ 18 minutes, Orion et l’étage supérieur de la fusée effectueront seuls un tour autour de notre planète. Orion mettra alors environ 12 minutes pour déployer ses panneaux solaires et éteindre la batterie.

Capture d’écran par Monisha Ravisetti/NASA



“Notre dernière manœuvre à l’étage supérieur sera la manœuvre d’orbite d’injection translunaire qui durera environ une heure et 20, 30 minutes après le début du vol”, a déclaré Judd Frieling, directeur du vol d’ascension et d’entrée d’Artemis I, lors de la conférence du 5 août. “Cela durera environ 18 minutes et nous enverra jusqu’à la lune, à environ un quart de million de kilomètres.” À ce stade, comme le dit Sarafin, la fusée a fait son travail et Orion est en route vers la lune.

Ensuite, l’équipe d’Orion intervient.

“Nous n’avons vraiment pas le temps de reprendre notre souffle”, a déclaré Rick LaBrode, directeur de vol principal d’Artemis I, lors de la conférence de presse du 5 août. La majeure partie de la trajectoire d’Orion comprend beaucoup (et beaucoup) de manœuvres précises qui le mèneront sur un chemin complexe, comme on le voit ci-dessous.

Capture d’écran par Monisha Ravisetti/NASA



Alors que le vaisseau spatial s’approche de la surface lunaire, se rapprochant à seulement 60 miles au-dessus du sol, selon l’équipe, il commencera à conduire Expériences scientifiques pour tester la gravité lunaire, les dangers des radiations et même prendre de belles photos, comme une recréation de Earthrise de 1968, et bien plus encore.

En cours de route, l’équipe d’Orion déploiera également une poignée de 10 CubeSats depuis l’écoutille, qui ressemblent à de petits systèmes satellites en forme de boîte. “Nous n’avons aucune interaction avec ces charges utiles secondaires. La seule chose qui nous préoccupe, ce sont leurs trajectoires initiales là où elles sont déployées”, a déclaré LaBrode.

À la fin de son excursion mouvementée, Orion reviendra sur notre planète et se préparera pour un plongeon au large de San Diego.

Bill Anders/NASA



“Une fois que nous aurons plongé, nous laisserons le véhicule sous tension pendant environ deux heures”, a déclaré Frieling. “Nous allons faire des tests thermiques pour nous assurer que nous avons un refroidissement adéquat pour les astronautes lorsque nous les aurons finalement à bord et qu’ils attendent d’être récupérés par les équipes de récupération.”

Ramassez Orion, extrayez les données et la mission est terminée pour Artemis I. Il est temps d’expirer.

Mais ce n’est pas près de la fin du rêve lunaire de la NASA.

En fin de compte, Artemis I conduira à Artemis II, qui enverra des humains en orbite lunaire. Et cela conduira à Artemis III, qui fera atterrir des humains à la surface de la lune. Ensuite, Artemis III conduit la première femme et personne de couleur à atterrir sur le rocher incandescent, ce qui ouvre ensuite la voie au but ultime de l’agence : faire du trekking sur Mars et construire des laboratoires scientifiques sur la planète rouge.

“Quand nous pensons à Artemis, nous nous concentrons beaucoup sur la lune”, a déclaré Reid Wiseman, astronaute en chef du Johnson Space Center de la NASA, le 5 août. pas sur la lune. Nos vues sont clairement fixées sur Mars.