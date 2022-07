La NASA présente la “première lettre gravée au laser sur Mars”

Cette histoire fait partie Bienvenue sur Marsnotre série explorant la planète rouge.

En ce qui concerne les roches de Mars, les détails comptent. La NASA a l’intention d’apporter de minuscules échantillons de roche collectés par le rover Persévérance retour sur Terre pour étude. Cela signifie garder une trace non seulement de la provenance des échantillons dans le cratère Jezero, mais également de leur orientation d’origine dans la roche hôte. Pour ce faire, le rover se livre à un petit graffiti physique sur la planète rouge.

Persévérance a utilisé un laser qui fait partie de son instrument SuperCam monté sur mât pour zapper trois points en forme de lettre L dans un rocher en juin. Ce ne sont pas des graffitis gratuits, cependant. Il y a une raison scientifique impérieuse.

Chercheur principal de SuperCam Roger Wiens décrit le L comme “la première lettre à être gravée au laser sur Mars” dans un mise à jour des missions jeudi qui explique en détail pourquoi le rover a fait cela.

Le rover enquête sur un ancien delta fluvial qui pourrait nous donner les meilleures chances de trouver des preuves de la vie microbienne passée sur Mars. Cela signifie que les échantillons de roche qui y sont prélevés sont particulièrement importants.

Au-delà de la recherche de la vie, les roches rapportées pourraient aussi aider les chercheurs à reconstituer l’histoire de Champ magnétique de Mars et son impact sur l’atmosphère de la planète. Les scientifiques qui étudient cela veulent connaître l’orientation des morceaux de roche “pour comprendre les directions d’origine des domaines magnétiques dans les échantillons”. C’est là qu’intervient la technique de marquage au laser.

Comme le souligne Wiens, il est simple de déterminer l’orientation des échantillons de roche qui ont des caractéristiques facilement reconnaissables. “Cependant, si la surface est à grain fin, rien ne permet de distinguer son orientation de rotation. Dans ce cas, nous devons faire des marques artificielles sur la surface”, a-t-il écrit. Les roches à grain fin de la région du delta du fleuve étaient un endroit parfait pour tester cela.

L’équipe a choisi un L majuscule comme moyen simple et efficace de faire une marque directionnelle. “Avec le succès du test, nous sommes prêts à utiliser la procédure pour marquer les futurs échantillons”, a écrit Wiens.

Le rover pourrait utiliser ses compétences en écriture pour graver toutes sortes de messages dans les roches de Mars (comme “Percy wuz ici”), mais la NASA est plus intéressée à utiliser les énergies du laboratoire roulant pour la science et non pour la bêtise. La persévérance ne s’aventure peut-être pas plus profondément dans l’alphabet que L, mais cette petite lettre pourrait être très importante pour la recherche sur Mars.