La NASA prend un portrait de Sun « souriant » comme une grosse gaffe enflammée

Notre star locale prend l’expression “le soleil nous sourit” au pied de la lettre, semble-t-il. Mercredi, l’Observatoire de la dynamique solaire de la NASA a pris un portrait du soleil qui donne l’impression qu’il a deux yeux sombres, un nez rond tourbillonnant et un sourire heureux.

“Dites “cheese!” La NASA a tweeté avec l’image accrocheuse.

Dites “cheese! 📸 Aujourd’hui, le Solar Dynamics Observatory de la NASA a surpris le Soleil en train de “sourire”. Vus à la lumière ultraviolette, ces taches sombres sur le Soleil sont connues sous le nom de trous coronaux et sont des régions où le vent solaire rapide jaillit dans l’espace. pic.twitter.com/hVRXaN7Z31 – Soleil, espace et cri de la NASA 🎃 (@NASASun) 26 octobre 2022

Il y a une explication scientifique derrière le sourire. “Aujourd’hui, le Solar Dynamics Observatory de la NASA a surpris le soleil en train de “sourire””, a déclaré la NASA. “Vues à la lumière ultraviolette, ces taches sombres sur le soleil sont connues sous le nom de trous coronaux et sont des régions où le vent solaire rapide jaillit dans l’espace.”

SDO a été lancé en 2010 et traîne dans l’espace et garde un œil sur les activités du soleil depuis. Il est utilisé pour étudier la météo spatiale et suivre les éruptions et les explosions de l’étoile.

Les utilisateurs de Twitter ont vu l’image du soleil et ont rapidement repéré une ressemblance avec le Stay Puft Marshmallow Man de Ghostbusters.

Le Conseil des installations scientifiques et technologiques au Royaume-Uni sauté avec une version retravaillée de l’image qui la transforme en une joyeuse citrouille d’Halloween.

Vous vous souviendrez peut-être d’une autre image SDO fortuite de 2014 lorsque le soleil arborait un visage très citrouille d’Halloween. La forme de visage la plus récente est plus derpy et moins fantasmagorique.

C’est agréable de penser que notre star locale est heureuse et bienveillante, même si elle aime cracher éruptions solaires potentiellement perturbatrices de temps en temps. Service avec le sourire.