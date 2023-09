La NASA prend des « mesures concrètes » pour explorer les ovnis après un rapport historique | Actualités scientifiques et technologiques

La NASA prend des « mesures concrètes » pour explorer la menace potentielle des ovnis suite à la publication d’un rapport historique sur le phénomène.

L’administrateur de l’agence, Bill Nelson, a déclaré qu’il était temps de « passer du sensationnalisme à la science », après avoir reçu les recommandations d’un comité indépendant chargé d’examiner des années d’observations.

Alors que le panel de 16 équipes a souligné qu’il n’y avait « aucune raison de conclure » que les observations étaient d’origine extraterrestre, leur rapport a averti que tout objet volant mystérieux constituait une menace « évidente » pour l’espace aérien américain.

Leur rapport de 33 pages disait NASA devrait jouer un rôle plus important dans la détection de tels phénomènes – et l’agence a déjà nommé son premier directeur de la recherche sur les ovnis pour ouvrir la voie.

La NASA cherche également à renommer les ovnis en UAP (phénomènes anormaux non identifiés) afin d’éliminer la « stigmatisation » qui peut empêcher les gens de signaler leurs observations.

M. Nelson a déclaré lors d’une conférence de presse après la publication du rapport : « Nous recherchons des signes de vie, passés et présents, et c’est dans notre ADN d’explorer et de nous demander pourquoi les choses sont telles qu’elles sont. »

Il a déclaré que « nous sommes tous divertis par Indiana Jones en Amazonie à la recherche du crâne de cristal », citant l’impact d’Hollywood et de la culture pop sur la fascination des gens pour le sujet.

« Il y a beaucoup de folklore là-bas. C’est pourquoi nous sommes entrés dans l’arène : pour aborder cela d’un point de vue scientifique. »

M. Nelson a reconnu qu’avec des milliards d’étoiles dans des milliards de galaxies, une autre Terre pourrait exister.

Il a répondu : « Si vous me demandez si je crois qu’il y a de la vie dans un univers si vaste qu’il m’est difficile de comprendre à quel point il est grand, ma réponse personnelle est oui. »

Ses propres scientifiques estiment la probabilité de vie sur une autre planète semblable à la Terre à « au moins un billion ».

La NASA a donné des recommandations pour aider à démystifier les PAN

Le rapport de jeudi est paru plus d’un an après que l’agence spatiale a annoncé qu’il formait une équipe indépendante de scientifiques chargé d’examiner les observations d’OVNIS.

Il a tenu son première réunion publique en maioù le panel a déclaré que même s’il y avait eu une augmentation des observations signalées, presque aucune ne pouvait être considérée comme « anormale ».

Observations précédentes ont été imputés aux dronestandis que d’autres ont fini par être satellites.

Le rapport formule un certain nombre de recommandations sur la manière dont la NASA devrait aborder le sujet à l’avenir.

Ils comprenaient :

• Utiliser ses outils d’observation de la Terre, comme le télescope spatial James Webb, pour déterminer s’il existe des conditions environnementales associées à l’UAP.

• Tirer parti des vastes constellations de satellites de l’industrie spatiale privée pour détecter les PAN, afin que nous soyons moins dépendants des images granuleuses des caméras pour les observations potentielles.

• Réfléchissez à la façon dont l’IA et l’apprentissage automatique peuvent être exploités pour aider à détecter les PAN et à collecter davantage de données.

• Améliorer l’engagement du public, peut-être en envisageant le développement d’une application pour smartphone permettant de recueillir des images d’observateurs citoyens.

• Mieux exploiter le système de reporting existant pour les pilotes commerciaux

Le nouveau directeur restera anonyme en raison de menaces « hostiles »

M. Nelson a déclaré que le nouveau directeur de la recherche UAP aiderait la NASA à mettre en œuvre les recommandations.

Mais la personne occupant ce poste, qui a déjà commencé à travailler, ne sera pas nommée en raison des menaces proférées contre le panel.

Le président de l’étude, David Spergel, a déclaré que les membres avaient été « harcelés » par des personnes « méchantes et hostiles » en ligne.

M. Spergel a déclaré qu’il comprenait l’intérêt du public pour le mystère des PAN, mais a souligné que la plupart étaient des avions, des événements météorologiques, des drones ou des ballons.

Mais il a averti que de tels objets pourraient encore s’avérer dangereux pour l’espace aérien américain.

‘Business serieux’

Avant le rapport, le Dr Daniel Evans, administrateur adjoint adjoint de la NASA pour la recherche, a déclaré que le changement de nom de l’UAP visait à faire comprendre au public que le sujet était une « affaire sérieuse ».

Mais la possibilité d’existence d’extraterrestres a continué à faire la une des journaux cette année, notamment à cause de une première audition du Congrès sur le sujet plus tôt cet été.

Parmi ceux qui ont témoigné se trouvait un ancien responsable du renseignement américain. qui a affirmé que des « produits biologiques non humains » avaient été récupérés sur les lieux des accidents et dissimulés.

Tom Clarke, rédacteur scientifique et technologique de Sky News, a déclaré que le rapport était important car il ne cherchait pas à rejeter complètement les récits de phénomènes inexpliqués.

Au lieu de cela, il est conçu pour décrire les données dont nous avons besoin pour mieux les expliquer et d’où elles proviennent.

Clarke a déclaré : « Il conclut que même s’il n’existe aucune preuve scientifique de l’origine extraterrestre des PAN, cela ne devrait pas signifier que nous ne faisons pas d’effort pour les enquêter. »