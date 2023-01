La NASA partage une superbe photo de “Planet Parade” visible depuis la Terre après le coucher du soleil

Une « parade planétaire » spectaculaire a récemment illuminé le ciel. C’est un phénomène qui a permis à plusieurs planètes – Vénus, Mars, Jupiter et Saturne – d’être vues de la Terre à l’œil nu. Les quatre planètes étaient toutes visibles simultanément après le coucher du soleil de n’importe où sur le globe, selon la NASA. L’agence spatiale a également partagé un superbe cliché des quatre planètes susmentionnées, plus Mercure et la lune comme son Image d’astronomie du jour le 2 janvier. Neptune et Uranus étaient en dessous de la visibilité, ce qui la rend proche de ce que la NASA a appelé un “panorama de toute la planète”.

La photo montre également trois étoiles brillantes – Altair, Fomalhaut et Aldebaran – et l’amas d’étoiles des Pléiades est également visible. Les collines visibles au premier plan de l’image entourent un village appelé Gökçeören, Kaş, Turquie, près de la côte méditerranéenne. Selon la NASA, Vénus s’élèvera plus haut dans le ciel au coucher du soleil à mesure que janvier avancera, mais Saturne descendra.

La photo a été prise en décembre 2022 par l’astronome et photographe Tunc Tezel. L’image d’astronomie du jour de la NASA change tous les jours avec un instantané de l’univers fascinant sans fin et une explication est fournie par un astronome professionnel.

Deux des planètes rocheuses, Mercure et Vénus, et deux des géantes gazeuses, Jupiter et Saturne, étaient visibles depuis la Terre du 25 au 31 décembre. Elles étaient alignées avec la Lune pour la semaine.

Mercure, la planète la plus proche du Soleil et donc la plus chaude, était difficile à voir en raison de sa petite taille. Cependant, avec les bonnes conditions de ciel sombre, il était visible sous la forme d’un petit point près de l’horizon. Elle était également assez proche de Vénus. Connue comme la planète jumelle de la Terre, elle brillait le plus dans le ciel et était visible après le coucher du soleil.

Dans un guide sur les points forts de l’observation du ciel pour décembre 2022, la NASA a écrit que “les téléspectateurs ayant une vue dégagée sur l’horizon pourront rechercher Vénus et Mercure dans la lueur déclinante du coucher du soleil, à quelques degrés au-dessus de l’horizon”.

La NASA a également déclaré que “du 25 au 31, regardez vers le sud-ouest après le coucher du soleil pour voir une Lune de plus en plus pleine passer devant Saturne, puis à nouveau devant Jupiter”. Jupiter et Saturne sont parmi les objets les plus brillants du ciel nocturne et sont relativement faciles à repérer car ils sont situés en hauteur (contrairement à Mercure et Vénus) et sont de plus grande taille.

