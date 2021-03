Le télescope spatial Hubble de la NASA a partagé une image magnifiquement capturée de la galaxie spirale M101, également connue sous le nom de Pinwheel Galaxy ou Messier 101, sur leur compte Instagram officiel et les internautes sont hypnotisés. La photo, qui a été générée après avoir combiné 51 expositions prises pendant une période de 10 ans entre 1994 et 2003, a reçu beaucoup d’appréciation de la part des adeptes. Le Pinwheel Galaxy ressemble à un rouet géant, étendant ses bras en spirale scintillants, formés de poussière et de nébuleuse en forme d’étoile. Les nébuleuses sont des zones de formation d’étoiles intenses dans des nuages ​​d’hydrogène moléculaire géants. C’est la plus grande galaxie jamais capturée sur les photographies du télescope spatial Hubble. Les lacunes de la photo étaient remplies d’images au sol, que le Hubble ne pouvait pas capturer.

