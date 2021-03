L’Administration nationale de l’aéronautique et de l’espace (NASA) a laissé ses adeptes frappés par les étoiles ce week-end alors qu’elle partageait la vue nocturne de Moscou depuis l’espace. Sur Instagram, la NASA a partagé une vue nocturne de la capitale russe couverte de lumières miniatures de la ville. Et ce n’était pas seulement cela, l’image est devenue encore plus spéciale lorsque les aurores boréales vertes magiques ont émergé à l’arrière-plan, rehaussant la beauté de la capture.

L’agence spatiale américaine a décrit l’image comme «Twilight from the misty skies». La légende mentionnait en outre que les lumières de la ville de Moscou et de sa banlieue se bifurquaient apparemment vers une aurore sur cette superbe photographie, prise depuis la Station spatiale internationale (ISS) alors qu’elle était en orbite à 263 miles au-dessus de la Volga en Russie. La NASA a également mentionné dans sa légende que le fleuve Volga est considéré comme le plus long fleuve d’Europe qui traverse la Russie centrale jusqu’au sud de la Russie et dans la mer Caspienne. Parsemant d’un autre fait amusant, la NASA a écrit que la rivière Volga gèle sur la majeure partie de sa longueur pendant trois mois chaque année et que certains des plus grands réservoirs du monde se trouvent le long de la rivière.

Le message a recueilli plus de 7,35,565 likes depuis qu’il a été partagé samedi alors que les internautes saisissent leurs réactions dans la section des commentaires. L’un des commentaires disait: «C’est si joli, NASA», tandis qu’un autre utilisateur frappé d’étoiles a commenté: «Amazinggggggg. Emmenez-moi là, s’il vous plaît. »

Plus tôt cette année en janvier, la Station spatiale internationale avait partagé une vision similaire des lumières de la ville avec les aurores naturelles en arrière-plan. Dans une série de quatre images, l’ISS a montré comment la planète Terre offre certaines des vues les plus spectaculaires la nuit lorsqu’elle est vue depuis l’espace. Alors que l’orbite de l’ISS s’aventurait jusqu’à 51,6 degrés au-dessus de l’équateur, la Terre offrait des vues impressionnantes sur les villes la nuit avec des aurores boréales entre les lumières de la ville et les étoiles scintillantes.

Les aurores boréales ou les aurores boréales sont visibles depuis des pays plus proches du cercle arctique ou du pôle Nord. Ce phénomène naturel spectaculaire peut être mieux observé depuis l’Alaska, le Canada, l’Islande, le Groenland, la Norvège, la Suède et la Finlande.