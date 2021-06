La NASA partage une photo spectaculaire de la nébuleuse du lamantin à l’occasion de la Journée mondiale des océans

La NASA ne manque jamais une occasion d’hypnotiser ses abonnés sur les réseaux sociaux avec des vues spectaculaires sur les merveilles cosmiques. Pour marquer la Journée mondiale des océans qui est célébrée chaque année le 8 juin, l’agence spatiale a partagé une photo de la nébuleuse du lamantin, un vestige de supernova de 700 années-lumière nommé W50. La ressemblance étrange de la nébuleuse avec les lamantins de Floride lui a valu son nom. Les mammifères aquatiques en voie de disparition mesurent environ 10 pieds de long et passent une grande partie de leur journée à se reposer, souvent sur le dos avec leurs nageoires croisées sur leur ventre dodu. Cette pose largement associée à l’animal aquatique partage une forte similitude avec la forme de la nébuleuse W50.

La similitude frappante entre les deux était d’abord remarqué par Heidi Winter, assistante exécutive du directeur de la NRAO et Tania Burchell, une productrice média de la NRAO qui y a rapidement vu « une merveilleuse opportunité de jeter un pont entre deux mondes : la biologie et l’astronomie ».

La nébuleuse W50 est le vestige d’une étoile géante de la constellation d’Aquilla qui a explosé en tant que supernova il y a environ 20 000 ans et a envoyé ses gaz vers l’extérieur en formant une bulle ou un nuage. Ce n’est pas seulement la forme que les deux ont en commun. Il y a plus d’attributs qui portent la similitude. W50 présente des faisceaux de particules formant un motif en spirale autour de lui qui ressemble à des cicatrices. De même, les lamantins qui préfèrent les eaux peu profondes portent également des cicatrices dues à leurs collisions avec les hélices des bateaux.

De plus, tout comme la « vache de mer » qui peut se fondre dans l’eau trouble, le nuage gazeux qui se trouve à environ 18 000 années-lumière est difficile à repérer dans le ciel.

Tout comme d’autres superbes images de corps célestes partagées par l’agence, cette image a également reçu une réponse écrasante avec plus de 23 000 likes de la part des internautes. Alors qu’ils étaient émerveillés, ils n’ont pas pu contenir leur étonnement et ont inondé le post de nombreuses réactions. Alors que certains l’ont comparé à une conque, d’autres l’ont considéré comme la Statue de la Liberté tenant la lumière et le reste est resté abasourdi.

