La NASA partage une photo de ce à quoi ressemble le tsunami causé par le trou noir

Récemment, une étude financée par la NASA a révélé que les trous noirs peuvent provoquer des tsunamis des gaz s’échappant de leur gravité. Les vagues de ce gigantesque tsunami peuvent atteindre 94 600 milliards de kilomètres. Si un vaisseau spatial voyageant à la vitesse de la lumière est piégé dans le tsunami, cela peut prendre 10 ans pour s’en échapper. Maintenant, les scientifiques de la NASA ont utilisé des simulations, avec l’aide de l’artiste Nima Abkenar, pour produire une illustration de ce à quoi ressemblerait le tsunami gazeux. La magnifique image résultante a été partagée par la NASA sur son compte Instagram officiel le dimanche 4 juillet. La photo montre des vagues de gaz géantes s’élevant d’un disque de gaz concentré s’échappant du centre du disque, où se trouve le trou noir. Le cercle intérieur du disque est fortement éclairé comme un anneau de lumière qui entoure un trou noir. Les vents de gaz géants qui s’échappent des deux côtés du disque semblent presque symétriques.

Selon la légende de l’image partagée par la NASA, l’illustration montre un trou noir supermassif voilé de poussière et des caractéristiques étranges dans le gaz à proximité. Les tsunamis, selon l’agence spatiale, sont causés par l’interaction entre les rayons X à haute énergie du disque central du trou noir et les gaz qui l’entourent.

Fascinés par l’image, les utilisateurs d’Instagram ont réagi en disant que l’image était incroyable. Un utilisateur d’Instagram a commenté : « Oh mon dieu ! C’est tellement beau. » Un autre utilisateur a déclaré: « Je l’aime tellement. » Un autre commentaire disait: « D’accord, je viens de fumer et c’est incroyable. » Un utilisateur d’Instagram a fait de l’image une muse, ils ont écrit : « Et si l’espace n’était que l’océan d’une autre planète ? »

Informant les utilisateurs des recherches en cours dans cette direction, la NASA a écrit que des preuves plus solides proviendront probablement des futures missions. « mais jusque-là, les chercheurs continueront d’améliorer leurs modèles et de les comparer avec les données disponibles, pris dans le tourbillon de ce mystère. »

Au centre du tourbillon se trouve un trou noir, une masse très concentrée avec une gravité si élevée que même la lumière, si elle s’en approche suffisamment, ne peut pas s’en échapper.

