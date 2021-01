Les amateurs d’espace vont adorer. Avec la magie des médias sociaux, des informations autrefois inaccessibles pour le grand public peuvent désormais être vues, partagées ou critiquées par tout le monde. Alors que certains utilisent les médias sociaux pour se connecter avec leurs célébrités préférées, d’autres s’intéressent aux étoiles d’une variété différente – les corps célestes réels. Si vous faites partie de ces derniers, alors la page Instagram de la NASA a un petit cadeau pour vous sous la forme d’une «étincelle cosmique», comme le dit l’agence – une vue phénoménale du cosmos exceptionnel, un coup d’œil dans une autre galaxie, loin, loin.

L’image partagée par la NASA ne peut être décrite que comme phénoménale avec une riche toile bleue de structures nuageuses, une pincée d’étoiles blanches et jaunes brillantes et de nombreux orbes rouge orangé de corps célestes. Plus vous regardez, plus vous serez fasciné.

Dans la légende, l’agence a noté que la galaxie, représentée par leur très puissant télescope Hubble, est à 59 millions d’années-lumière. Pour référence, 1 année-lumière équivaut à environ 9 trillions de kilomètres!

La galaxie s’appelle I Zwicky 18, du nom de son découvreur Fritz Zwicky. C’est une galaxie irrégulière naine. La légende expliquait que les «nœuds blanc bleuâtre au cœur de la galaxie» sont des régions en étoile où les étoiles se forment rapidement.

L’image a été publiée à la suite de «Choisissez votre aventure Hubble», un jeu organisé par l’agence sur la fonction Instagram Story où le public a pu participer.

Voici la photo.

La photo a jusqu’à présent plus de 74K likes et des milliers de commentaires étonnés. « Qui n’aime pas une petite étincelle cosmique » a noté un utilisateur. «Les cieux déclarent Ta Majesté», dit un autre. «C’est magnifique, merci nasa hubble», a remercié un fan de l’espace.

La galaxie présentée, I Zwicky 18, est en fait assez intéressante. Dans un très vieil article à ce sujet, NASA l’appelait le «Dorian Gray Galaxy», basé sur le personnage fictif d’Oscar Wilde qui semblait ne pas vieillir mais sa peinture le faisait. Parce qu’une fois que l’on croyait qu’elle était assez jeune, plus les astronomes étudiaient cette structure cosmique, plus ils se rendaient compte de son âge! Sur la base des observations de Palomer, ils ont mis la date de naissance de la galaxie des milliards d’années après ses formations galactiques voisines.

Auparavant, on pensait qu’il s’agissait d’une «jeune galaxie», mais selon l’Agence spatiale européenne (ESA), le Télescope Hubble ESA-NASA aidé à démystifier cette théorie. Bien que la galaxie ait de nombreuses «caractéristiques de jeunesse», il y a des étoiles très anciennes dans ses replis.