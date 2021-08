La NASA partage une image spectaculaire d’un vestige vieux de 300 ans d’une explosion de supernova

Les observatoires de la NASA sont les yeux des humains sur le vaste univers et tous les phénomènes merveilleux qu’il présente. De temps en temps, ils apportent des vues spectaculaires de loin dans l’univers à nos petits écrans, qui sont un régal pour les yeux. Une de ces belles images figure dans la publication Instagram de la NASA lundi. L’image apporte une fusion de lumières colorées lors d’une supernova qui s’est produite il y a environ 300 ans, mais les observatoires de la NASA ont capturé sa lumière en 2003-04.

L’image partagée par l’agence spatiale montre des lumières colorées brillantes formant une belle ampoule colorée sans son verre extérieur. « Un kaléidoscope de couleurs », c’est ainsi que la NASA le décrit dans la légende. Selon la NASA, la photo montre Cassiopée A, un vestige vieux de 300 ans d’une explosion de supernova – l’explosion mourante d’une étoile massive. L’étoile mourante est à quelque 11 000 années-lumière de notre système solaire. Selon la légende, les quatre couleurs des images – rouge, jaune, vert et bleu – représentent les entrées distinctes de trois observatoires de la NASA. Le rouge désigne les données infrarouges capturées par le télescope spatial Spitzer, qui montre la poussière – aussi chaude que 10 degrés Celsius – dans la coque extérieure de la structure stellaire.

Capturées par le télescope spatial Hubble, les lumières jaunes montrent la structure délicate de gaz aussi chauds que 10 000 degrés Celsius. Ces gaz semblent former un anneau, qui ressemble à un filament dans une ampoule. D’autre part, les lumières vertes et bleues, capturées par l’observatoire à rayons X Chandra, montrent des gaz encore plus chauds – atteignant environ 10 millions de degrés Celsius.

Dans la crainte de l’image à couper le souffle, un utilisateur d’Instagram a écrit dans un commentaire: « Je souhaite que cela soit visible dans le ciel nocturne. » Un autre internaute a affirmé que c’était la plus belle photo qu’ils aient jamais vue. « Art cosmique », un autre utilisateur d’Instagram a attribué un titre à l’image. Un utilisateur a trouvé l’image mystique tandis qu’un autre utilisateur d’Instagram a déclaré qu’il ne pouvait pas quitter l’image des yeux.

L’image est sortie à l’origine en 2005 mais ne manque toujours pas d’étonner ses téléspectateurs. Qu’en penses-tu?

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici