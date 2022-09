La NASA partage une image onirique d’un amas d’étoiles scintillantes le jour de la fête du travail, les internautes l’appellent “irréel”

À l’occasion de la fête du Travail, la NASA a partagé une image étonnante d’un amas d’étoiles scintillant dans le grand nuage de Magellan. Il a été capturé par le télescope Hubble. “En cette fête du Travail, nous remercions tous ceux qui nous aident à dévoiler l’univers et à élargir nos connaissances au profit de l’humanité”, a écrit la NASA dans la légende. Il a en outre mentionné comment il souhaitait remercier tous “les pionniers, les marins vedettes, les penseurs, les visionnaires, les acteurs”. “Nous nous tenons sur les épaules de géants – pour aller plus loin que l’humanité n’a jamais été”, a-t-il déclaré.

Dans l’image, les étoiles ont des températures, des distances et des tailles variables. De plus, certains points lumineux paraissent plus gros que d’autres. Regardez par vous-même :

Depuis sa mise en ligne, l’image est devenue virale. Les internautes ont qualifié l’image d'”irréelle”. Les gens demandent également s’ils peuvent télécharger l’image.

Pendant ce temps, plus tôt, l’agence spatiale a partagé des images spectaculaires de la galaxie fantôme capturées par le télescope spatial James Webb et le télescope spatial Hubble. La galaxie, également connue sous le nom de Messier 74 ou M74, est une classe particulière de galaxie spirale connue sous le nom de «spirale de grand design». Cela signifie qu’il a des bras en spirale proéminents et bien définis. Il est situé à près de 32 millions d’années-lumière de la Terre dans la constellation des Poissons.

Les filaments de toutes ces images qui composent les bras en spirale sont constitués de gaz et de poussière. L’amas d’étoiles au centre de la galaxie est visible en raison du manque de gaz dans la région nucléaire.

La galaxie fantôme s’étend sur 1 00 000 années-lumière. Il est présumé avoir un trou noir en son centre qui a probablement une masse de 10 000 soleils. On s’attend à ce qu’il contienne environ 100 milliards d’étoiles, ce qui le rend un peu plus petit que notre Voie lactée.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz et dernières nouvelles ici