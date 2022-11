La NASA partage une image en gros plan de Pluton et montre les “vraies couleurs” de la planète naine qui valent le coup d’œil

Vous vous souvenez de Pluton ? Oui, une fois identifiée comme la neuvième planète du système solaire, Pluton a été rétrogradée en 2006 à celle d’une planète naine car elle ne répondait pas aux critères d’une planète de taille réelle tels que considérés par l’Union astronomique internationale (UAI). Pendant ce temps, la NASA avait quelque chose d’intéressant à offrir cette fois-ci et ce n’était autre que les “vraies couleurs” (au sens littéral) de Pluton qui étaient mises en évidence dans son image en gros plan capturée par le vaisseau spatial New Horizons. La photo qui a été prise à une distance de 22 025 miles (33 445 km) de Pluton a montré son «cœur», qui est un glacier massif composé d’azote et de méthane.

La NASA partage une image en gros plan de Pluton

Comme l’a décrit la NASA, “la surface de Pluton est fissurée et cratérisée, de couleur blanche, beige et rouge brunâtre”. Le “cœur” partiellement visible de la planète naine est “un glacier de la taille du Texas et de l’Oklahoma fait d’azote et de méthane”. Pendant ce temps, les couleurs blanc et beige descendent en haut de l’image pour rencontrer la surface brun-rouge.

Pour donner un peu de contexte, Pluton mesure un peu plus de 1 400 milles, soit environ la moitié de la largeur des États-Unis ou les ⅔ de la largeur de la Lune. La surface de la petite planète est recouverte de glace composée d’eau, d’azote et de méthane, et son noyau serait rocheux. La planète avec un océan profond possible a une température moyenne de -387°F ou -232°C. On sait également que Pluton n’a pas la forme d’un “cercle parfait” comme les autres planètes. Il emprunte plutôt un chemin de forme ovale avec le Soleil nulle part en son centre.

Cependant, New Horizons est le premier vaisseau spatial à visiter Pluton. Il orbite à une distance de 3,7 milliards de miles et devrait explorer la ceinture de Kuiper. C’est “une région que l’on pense pleine de petits objets restants de la création de notre système solaire”, a déclaré la National Aeronautics and Space Administration (NASA).

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici