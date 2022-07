La NASA partage les premières images du télescope spatial James Webb

Le télescope spatial Webb a été construit avec certains des instruments scientifiques les plus avancés jamais envoyés au-delà de l’orbite terrestre. Les astronomes pensent que le vaisseau spatial les aidera à mieux comprendre les trous noirs, comment les étoiles naissent et meurent et ce qui se trouve dans les atmosphères des planètes en orbite autour d’autres étoiles ; peut-être même nous donnera-t-il un aperçu d’une époque proche du Big Bang.

Rappelez-vous la vitesse de la lumière? Un rythme constant de plus de 300 000 kilomètres par seconde, soit près de 10 000 milliards de kilomètres par an, dans le vide spatial.

Cela fait d’une année-lumière – la distance parcourue par la lumière en un an – un bâton de mesure pratique pour les distances cosmiques.

Cela explique également pourquoi regarder dans l’univers, c’est regarder dans le passé.

Si une étoile est à 10 années-lumière, cela signifie que sa lumière a mis 10 ans pour nous parvenir : Nous observons l’étoile telle qu’elle existait il y a 10 ans. (La lumière du soleil met huit minutes pour nous parvenir sur Terre.)

Pour les objets les plus éloignés que le Webb peut détecter, ces particules de lumière ont parcouru environ 13 milliards d’années-lumière, voyageant dans l’espace pendant 13 milliards d’années. La lumière de l’image Webb “deep field” publiée lundi est un instantané d’une partie de l’univers alors qu’elle avait moins d’un milliard d’années.

Qu’est-ce que le fait d’en savoir plus sur la période proche du Big Bang pourrait enseigner aux astronomes ?

Quand les premières étoiles se sont-elles allumées ? Quand les premières galaxies ont-elles fusionné à partir de nuages ​​de gaz ? Dans quelle mesure les premières étoiles et galaxies étaient-elles différentes de celles qui remplissent l’univers aujourd’hui ?

Personne ne sait vraiment. C’est un chapitre manquant dans l’histoire de l’univers. Nous savons que l’univers a commencé en un instant à partir du Big Bang. Cette explosion a laissé un bruit de fond de micro-ondes qui a été découvert en 1964 et qui a été étudié en détail au cours des décennies qui ont suivi. L’univers s’est refroidi, la matière a commencé à s’agglomérer et les premières étoiles se seraient formées environ 100 millions d’années après le Big Bang.

Les premières étoiles devaient être différentes car le Big Bang n’a créé que de l’hydrogène et de l’hélium avec un peu de lithium et de béryllium. Aucun des éléments les plus lourds – carbone, silicium, fer et le reste du tableau périodique – n’existait. Certains astrophysiciens pensent que bon nombre des premières étoiles, dépourvues d’éléments plus lourds, étaient énormes, brûlaient vivement et mouraient jeunes dans des explosions de supernova pour disperser des matériaux qui pourraient plus tard former des planètes et, éventuellement, des créatures vivantes comme nous.

Le Webb est le premier télescope capable de repérer et d’analyser ces premières étoiles.

Pourquoi les outils de Webb aident-ils à faire avancer ce travail ?

Les deux principales différences entre Webb et Hubble sont la taille de leurs miroirs – les plus grands miroirs recueillent plus de lumière – et les longueurs d’onde de la lumière qu’ils observent. Hubble s’est concentré sur les longueurs d’onde visibles et ultraviolettes, offrant de nouvelles vues sans précédent sur une grande partie de l’univers.

Mais pour l’univers primitif, la partie infrarouge du spectre devient essentielle. C’est à cause de l’effet Doppler. Lorsqu’une voiture de police passe à toute vitesse, la tonalité de la sirène est plus élevée lorsque la voiture s’approche et diminue lorsqu’elle s’éloigne. Essentiellement, la même chose se produit avec la lumière. Les objets qui se dirigent rapidement vers nous apparaissent plus bleus et ceux qui s’éloignent deviennent plus rouges parce que le mouvement de recul s’étend hors des longueurs d’onde de la particule lumineuse. Pour les objets les plus éloignés, comme les premières étoiles et les galaxies, une grande partie de la lumière a été déplacée jusqu’à l’infrarouge.

Les observations infrarouges sont essentiellement impossibles à partir de télescopes sur Terre. L’atmosphère bloque ces longueurs d’onde.

Les observations infrarouges peuvent également être facilement déformées par le rayonnement thermique. C’est pourquoi Webb a été placé à un million de kilomètres de la Terre et ombragé par un énorme pare-soleil. L’un des instruments, le Mid-Infrared Instrument, ou MIRI, doit être refroidi à moins 447 degrés Fahrenheit pour fonctionner correctement.