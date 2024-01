La NASA partage les derniers résultats de l’examen du concept d’architecture Lune-Mars

La NASA a publié mardi les résultats de son examen du concept d’architecture Moon to Mars 2023, le processus de l’agence visant à élaborer une feuille de route pour l’exploration du système solaire au profit de l’humanité.

L’approche architecturale Moon to Mars intègre les retours de l’industrie américaine, du monde universitaire, des partenaires internationaux et du personnel de la NASA. L’examen du concept d’architecture 2023 a affiné l’architecture et les stratégies existantes pour les premières missions avec équipage vers Mars, notamment en identifiant sept décisions clés en cours de développement qui doivent être prises au début du processus d’établissement d’un plan d’envoi d’astronautes sur la planète rouge.

“Nos nouveaux documents reflètent les progrès que nous avons réalisés pour définir une approche claire de l’exploration et expliquent comment nous intégrerons de nouveaux éléments à mesure que les technologies et les capacités aux États-Unis et à l’étranger mûriront”, a déclaré Catherine Koerner, administratrice associée, Développement des systèmes d’exploration. Direction de mission au siège de la NASA à Washington. “Ce processus garantit que tout ce que nous faisons en tant qu’agence et avec nos partenaires est axé sur la réalisation de nos objectifs globaux d’exploration pour le bénéfice de tous.”

Les documents récemment publiés incluent le document de définition de l’architecture 2023, un aperçu technique détaillé de l’approche et du processus d’architecture Moon to Mars de la NASA ; un aperçu exécutif ; et 13 livres blancs sur des sujets fréquemment évoqués sur le parcours d’exploration de la NASA.

“Au cours de l’année dernière, nous avons pu affiner notre processus de développement du concept d’architecture Lune vers Mars afin d’unifier l’agence”, a déclaré Nujoud Merancy, administrateur associé adjoint pour la stratégie et l’architecture de la direction des missions de développement des systèmes d’exploration de la NASA. “Notre processus dans les mois à venir se concentrera sur la résolution des lacunes de l’architecture et sur un examen plus approfondi des décisions que l’agence doit prendre pour monter avec succès des missions avec équipage sur Mars.”

En avril 2023, la NASA a partagé le premier document de définition de l’architecture contenant des informations détaillées sur la façon dont Objectifs Lune vers Mars de la NASA, qui servent de guides pour l’exploration, correspondent à des éléments d’architecture spécifiques. L’agence a organisé des ateliers pour obtenir des commentaires et a organisé une révision interne du concept à la fin de l’année, au cours de laquelle les dirigeants de toute la NASA se sont réunis pour discuter des besoins et des améliorations de l’architecture. La NASA poursuivra cette cadence, affinant l’architecture chaque année.

Dans le cadre de la campagne Artemis de la NASA, l’agence établira les bases d’une exploration scientifique à long terme sur la Lune, fera atterrir la première femme, la première personne de couleur et son premier astronaute partenaire international sur la surface lunaire, et préparera des expéditions humaines vers Mars pour le bénéfice de tous.

