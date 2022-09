La NASA partage le son fascinant de la nébuleuse de l’anneau sud et de ses étoiles

Le cosmos est un régal visuel. Et le télescope James Webb a livré des moments époustouflants de notre galaxie et de l’espace lointain. Mais vous êtes-vous déjà demandé à quoi ressemble le cosmos ? La NASA a partagé un clip qui montre à quoi ressemblerait l’espace. L’entité, sur la photo, est la nébuleuse de l’anneau sud capturée par le télescope James Webb, à partir de laquelle la sonification poignante a été rendue. Avant d’expliquer quoi que ce soit sur la façon dont le son de la nébuleuse est développé, écoutez-le ici :

Depuis qu’il a été partagé, le clip a été joué plus de 20 lakh fois et a recueilli environ deux lakh likes. La NASA, dans la légende, a expliqué le mécanisme de la sonification, la méthode utilisée pour convertir les images visuelles en son. Dans cette méthode, les données scientifiques et visuelles sont interprétées en audio.

La lumière proche infrarouge et la lumière infrarouge moyenne émettent de la couleur et avec la couleur, viennent les fréquences de lumière sous lesquelles elles tombent. Les chercheurs ont utilisé ces fréquences lumineuses et les ont directement converties en fréquences sonores. Il est évident que la lumière proche infrarouge a une gamme de fréquences plus élevée. Au milieu de l’image, les notes descendent et transforment entièrement le son.

Traçant l’image basée sur le son, la NASA, dans la légende, a écrit: «Dans l’image proche infrarouge qui commence la piste, une seule étoile est clairement entendue, avec un bruit plus fort. Dans la seconde moitié du morceau, les auditeurs entendront une note grave juste avant une note plus aiguë, ce qui indique que deux étoiles ont été détectées dans l’infrarouge moyen. La note inférieure représente l’étoile la plus rouge qui a créé cette nébuleuse, et la seconde est l’étoile qui apparaît plus brillante et plus grande.

Alors, que pensez-vous de cela?

