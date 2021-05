La NASA partage la première image de l’astéroïde Bennu prise par OSIRIS-Rex

La NASA a récemment annoncé le retour du vaisseau spatial OSIRIS-REx (Interprétation spectrale, identification des ressources, sécurité, Regolith Explorer) sur Terre après avoir été dans l’espace pendant près de cinq ans. La mission visait à collecter une abondance d’échantillons de roches et de poussières sur l’astéroïde Bennu, vieux de 4,5 milliards d’années. Aujourd’hui, l’agence américaine a révélé la véritable image de l’ancien corps cosmique sur les réseaux sociaux. En publiant l’image rare sur Instagram, la NASA a mis à jour qu’OSIRIS-Rex est de retour sur notre planète natale avec un échantillon de roches et de poussière de l’ancien astéroïde proche de la Terre. Le vaisseau spatial devrait arriver en 2023. En outre, l’agence a déclaré que dès que l’échantillon atteindra la Terre, il sera transporté au centre spatial Johnson de la NASA. De là, il sera distribué aux laboratoires du monde entier, permettant aux scientifiques d’étudier la formation de notre système solaire et comment la Terre est devenue une planète habitable.

En plus des informations ci-dessus, l’agence a révélé qu’elle n’utiliserait que 25% des échantillons collectés par le vaisseau spatial. De plus, ils conserveront les 75% restants pour que les générations futures puissent les étudier avec les technologies non encore inventées.

Le lundi 10 mai, à 16 h 23, OSIRIS-Rex a mis ses moteurs principaux à plein régime pendant sept minutes pour s’éloigner de Bennu à 600 milles à l’heure. Après avoir libéré la capsule échantillon, le vaisseau spatial retournera sur la planète Terre en effectuant un voyage total de 1,4 milliard de miles et une période d’environ deux ans et demi.

OSIRIS-REx sera en orbite autour du soleil deux fois avant d’atteindre la Terre en septembre 2023. Lorsqu’elle se trouve à environ 6 000 miles, la capsule contenant les échantillons d’astéroïdes se séparera du reste du vaisseau spatial et pénétrera dans l’atmosphère terrestre.

Il s’agit de la toute première mission de retour d’échantillons d’astéroïdes de la NASA. Comme prévu, la capsule atterrira à l’Utah Test and Training Range dans le désert occidental de l’Utah. Selon l’agence, si le vaisseau spatial ne parvient pas à libérer la capsule, les scientifiques la détourneront de la Terre et réessayeront en 2025.

