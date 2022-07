La NASA partage des vues “absolument étonnantes” du télescope spatial Webb sur Jupiter

D’autres images du nouveau jouet préféré de la NASA, le télescope spatial James Webb de nouvelle génération, continuent de s’écouler après la sortie officielle du premières images scientifiques prises d’objets dans l’espace lointain.

Les astronomes ont également été étourdis par les images prises lors des tests du télescope, ou de la phase de mise en service, plus tôt cette année, de notre voisine géante gazeuse locale, Jupiter. Deux images se cachaient dans un rapport de mise en service publié le 12 juilletmais jeudi, la NASA a laissé tomber encore plus de vues de la plus grande planète du système solaire vue à travers La caméra proche infrarouge de Webbou NIRCam.

Des images comme celle ci-dessus montrent Jupiter et sa lune Europa scintillant dans les longueurs d’onde infrarouges. Europa est recouverte d’une coquille de glace qui cache un océan souterrain en dessous, qui, selon certains astronomes, pourrait être l’un des endroits les plus prometteurs du système solaire pour rechercher la vie. Des panaches de ces mers cachées ont été observés en éruption dans l’espace par le prédécesseur de Webb, le télescope spatial Hubble. Webb peut être en mesure de fournir un examen plus approfondi de l’éruption et du matériau qui s’échappe et retombe sur la surface gelée de la lune.

“Je pense que c’est juste l’une des choses les plus cool que nous pourrons faire avec ce télescope dans le système solaire”, a déclaré Stefanie Milam de la NASA dans un article de blog.

NASA, ESA, CSA et B. Holler et J. Stansberry (STScI)



Une autre image NIRCam utilisant un filtre différent a capté certaines des plus petites lunes de Jupiter et même les faibles anneaux de la planète qui sont généralement difficiles à repérer.

Milam a déclaré que le fait que les anneaux soient visibles dans l’une des premières images du système solaire de Webb est “absolument étonnant et étonnant”.



“Je ne pouvais pas croire que nous voyions tout si clairement et à quel point ils étaient brillants”, a ajouté Milam. “C’est vraiment excitant de penser à la capacité et à l’opportunité que nous avons d’observer ce genre d’objets dans notre système solaire.”

Webb a également été mis à l’épreuve lors de la mise en service pour voir dans quelle mesure il réussirait à suivre des objets se déplaçant plus rapidement. Il a réussi à faire mieux que ce pour quoi il avait été conçu, capturant l’astéroïde 6481 Tenzing sifflant entre Mars et Jupiter.

J’aime le gif du petit astéroïde 6481 Tenzing qui file dans le ciel sur fond d’étoiles dans cette série d’images prises par NIRCam. Crédits : NASA, ESA, CSA et B. Holler et J. Stansberry (STScI) pic.twitter.com/Q74cLliFlF – Dr Heidi B. Hammel (@hbhammel) 14 juillet 2022

Bryan Holler, un scientifique du Space Telescope Science Institute, a aidé à planifier ces observations et a déclaré qu’elles “démontrent la pleine compréhension de ce que Webb peut observer, des galaxies observables les plus faibles et les plus éloignées aux planètes de notre propre arrière-cour cosmique que vous pouvez voir avec à l’œil nu de votre arrière-cour.”