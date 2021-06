La NASA partage des photos du soleil à différentes longueurs d’onde de l’observatoire de dynamique

Pour tous les passionnés de l’espace, la page Instagram de la NASA n’est rien de moins qu’un trésor. Le flux regorge d’images fascinantes de l’espace extra-atmosphérique qui peuvent vous laisser envoûté. Bien qu’il y ait suffisamment de photos captivantes sur le fil Instagram de la NASA, une chose qui a attiré l’attention particulière des utilisateurs en ligne est les photos de Sun que l’agence de recherche spatiale a partagées. Dans la légende partagée avec le message, la NASA a informé que ces images figureraient sur les derniers timbres Sun Science pour toujours émis par les services postaux américains.

Ces images ont été capturées par le Dynamics Observatory de la NASA et montrent le Soleil à différentes longueurs d’onde de la lumière et le résultat est vraiment incroyable. La publication se compose également de divers GIF qui présentent les diverses activités solaires observées sur le Soleil. Découvrez le post ici :

Le message de la NASA a été reçu avec une réponse écrasante de la part des adeptes qui ont maintenant inondé la section des commentaires de leurs réactions à ces images. La publication a jusqu’à présent recueilli plus de 41 000 likes sur la plateforme de partage de photos.

L’idée derrière l’émission de ces timbres est de célébrer la science derrière l’exploration du Soleil par la NASA. Les images présentent les événements communs sur le Soleil tels que les éruptions solaires, les taches solaires et les boucles coronales. SDA, qui surveille de près le Soleil depuis plus d’une décennie, a rassemblé des millions d’images au cours de cette période pour aider les chercheurs et les scientifiques à comprendre comment le Soleil fonctionne et comment ses champs magnétiques en constante évolution créent l’activité solaire que nous voyons.

Ces timbres Sun Science seront disponibles dans les bureaux de poste à travers les États-Unis. De plus, ils seront vendus en ligne via le site Web de l’USPS. La boutique en ligne de timbres proposera également plusieurs produits connexes pour les collectionneurs et les passionnés de timbres.

