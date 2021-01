Malgré notre œuvre croissante de connaissances sur les mystères de l’univers, un coup d’œil dans l’espace extra-atmosphérique continue de révéler des vues encore plus éthérées et inédites.

Un tel spectacle récent a été observé lorsque l’agence de recherche spatiale NASA a partagé une image de la galaxie volatile des feux d’artifice, connue pour avoir des supernovae fréquentes.

L’image a été capturée à l’aide du télescope Hubble de la NASA et partagée vendredi sur la poignée officielle du télescope Hubble avec le hashtag #HubbleFriday.

Il contenait également un article détaillant les exploits du mystérieux et majestueux Fireworks Galaxy. « Au cours du siècle dernier seulement, la galaxie des feux d’artifice (ou NGC 6946) a connu 10 supernovae observées. Pour le contexte, notre galaxie de la Voie lactée ne compte en moyenne qu’un à deux événements de supernova par siècle! »

La NASA a en outre ajouté que la galaxie des feux d’artifice était située à 25,2 millions d’années-lumière de la Terre et était située « le long de la frontière des constellations septentrionales de Céphée et Cygne ».

L’image est devenue virale sur les réseaux sociaux depuis sa publication sur le site de partage de photos, beaucoup exprimant leur étonnement à la vue de la galaxie lointaine.

L’image n’est qu’une des nombreuses centaines de photos à couper le souffle d’objets célestes que le télescope Hubble a collectées dans des coins reculés de l’univers. L’année dernière, en décembre, alors que Hubble avait 30 ans, la NASA a publié 30 images inédites de magnifiques objets célestes montrant de superbes vues cosmiques du catalogue Caldwell inspirées du catalogue Messier. Les images nouvellement publiées incluent une collection de 50 captures Hubble contenant 30 objets suffisamment lumineux pour être observés par des astronomes amateurs du monde entier.

Hubble a eu 30 ans cette année et il a un cadeau d’anniversaire à partager avec vous! Les images Hubble récemment publiées de 30 objets célestes du catalogue Caldwell montrent de superbes vues cosmiques. Dans cette vidéo, explorez certaines de ces images étonnantes avec des experts! https://t.co/ppRoPBgSfs – Hubble (@NASAHubble) 12 décembre 2020

Le catalogue Caldwell est un catalogue astronomique comprenant 109 amas d’étoiles, nébuleuses et galaxies. Certains objets, faisant partie de Caldwell, figurent dans plus d’une nouvelle capture qui a été prise par le télescope Hubble tout au long de sa carrière. Ils ont également été utilisés par les scientifiques pour des tests techniques ou des recherches. Néanmoins, c’est la première fois que la NASA traite les images pour une diffusion publique en l’honneur du 30e anniversaire de Hubble.

Encore plus récemment, une image spectaculaire du «Molten Ring» (GAL-CLUS-022058s), prise par le télescope spatial Hubble de la NASA / ESA est devenue virale. Selon l’ESA, l’anneau de fusion, situé dans la constellation de l’hémisphère sud de Fornax (également connu sous le nom de « four »), est le plus grand et l’un des anneaux d’Einstein les plus complets jamais découverts dans notre univers. L ‘«anneau fondu» fait partie de l’anneau d’Einstein qui est étudié par les astronomes.