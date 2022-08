La NASA partage des images envoûtantes de la galaxie fantôme des télescopes James Webb et Hubble

La National Aeronautics and Space Administration (NASA) a partagé des images spectaculaires de la galaxie fantôme capturées par le télescope spatial James Webb et le télescope spatial Hubble. La galaxie, également connue sous le nom de Messier 74 ou M74, est une classe particulière de galaxie spirale connue sous le nom de «spirale de grand design». Cela signifie qu’il a des bras en spirale proéminents et bien définis. Il est situé à près de 32 millions d’années-lumière de la Terre dans la constellation des Poissons.

Les données compilées à partir des deux télescopes de la NASA ont produit trois images différentes et absolument fascinantes du M74.

La première image combinait l’infrarouge moyen de Webb et les données optiques de Hubble pour produire une image avec des «filaments rouges en dentelle» qui sortaient en spirale du centre de la galaxie. Ceux-ci contenaient également des taches de couleur rose vif qui, selon la NASA, sont des «régions de formation d’étoiles». Tout cela est réparti sur un champ noir parsemé de minuscules étoiles bleues. La NASA a expliqué que la couleur rouge représente la poussière et une teinte orange clair signifie que la poussière est plus chaude. Les étoiles cyan et vertes plus proches du centre sont plus lourdes et plus anciennes et produisent une lueur verdâtre au cœur.

Dans la deuxième image, le noyau de la galaxie semble émettre une lumière brillante à partir de laquelle des bras de filaments bruns sortent en spirale. Il y a des touches de rose vif sur les bras qui sont des régions de formation d’étoiles, comme l’explique la NASA. Le fond sombre a des étoiles bleues tachetées partout.

La troisième et dernière image montre des filaments tissés tourbillonnant hors du noyau galactique bleu vif, formant une spirale. Cette lueur bleutée au cœur de la galaxie représente un amas de jeunes étoiles. Les régions de formation d’étoiles ici, selon la NASA, sont les démarcations bleues et les taches roses sur les délicats bras en spirale.

La publication de la NASA sur Instagram a amassé plus de 14 000 likes jusqu’à présent, laissant les internautes fascinés.

“La plus incroyable beauté du ciel”, “les galaxies sont belles”, “absolument époustouflant”, “magnifique”, étaient quelques-uns des commentaires.

Les filaments de toutes ces images qui composent les bras en spirale sont constitués de gaz et de poussière. L’amas d’étoiles au centre de la galaxie est visible en raison du manque de gaz dans la région nucléaire.

Selon l’Agence spatiale européenne, ces observations font partie d’un effort plus large visant à cartographier 19 galaxies proches formant des étoiles dans l’infrarouge par la collaboration internationale PHANGS (Physics at High Angular resolution in Near GalaxieS).

La galaxie fantôme s’étend sur 1 00 000 années-lumière. Il est supposé avoir un trou noir en son centre qui a probablement une masse de 10 000 soleils. On s’attend à ce qu’il contienne environ 100 milliards d’étoiles, ce qui le rend un peu plus petit que notre Voie lactée.

