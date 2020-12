La National Aeronautics and Space Administration (NASA) a pris d’assaut Internet en partageant une photo à couper le souffle des montagnes de l’Himalaya couvertes de neige et des lumières de la ville de New Delhi. La photo fascinante aurait été prise par un membre d’équipage à bord de la Station spatiale internationale (ISS).

La NASA a publié la photo sur sa poignée de médias sociaux avec une longue note expliquant la photo. Une partie de la note indique: «Les montagnes de l’Himalaya couvertes de neige sont d’une vue splendide sur cette image améliorée à longue exposition prise par un membre d’équipage à bord du @iss.»

Dans sa longue note, la NASA a également déclaré que l’Himalaya, la plus haute chaîne de montagnes du monde, est le résultat de 50 millions d’années de collisions entre les plaques tectoniques indienne et eurasienne. Expliquant l’image, la NASA a écrit que l’image montre la région agricole fertile du nord de l’Inde et du Pakistan visible du sud et du plateau tibétain – le «toit du monde est visible du nord». La note indique en outre: «Les lumières vives de la ville de New Delhi, en Inde, et de Lahore, au Pakistan, sont également visibles sous la faible lueur orange des particules atmosphériques réagissant au rayonnement solaire.»

La photo incroyable a laissé les internautes étonnés car ils ne peuvent pas s’arrêter d’en jaillir. Depuis que l’image a été abandonnée, elle a suscité environ 1 114 270 likes et des tonnes de réactions. Un utilisateur a consulté la section des commentaires et a écrit: «Absolument magnifique. Tellement magique », tandis qu’un autre utilisateur a commenté:« Putain de merde! Est-ce vraiment à quel point les villes sont brillantes de là-haut ?? » Un autre utilisateur a écrit: « VOUS POUVEZ MÊME VOIR LA FRONTIÈRE DE L’INDE ET DU PAKISTAN. »

Pendant ce temps, le télescope spatial Hubble de la NASA a eu 30 ans cette année et pour célébrer ce jour, l’organisation a partagé une série d’images incroyables. En publiant la photo, la NASA a déclaré que pour marquer ce jour mémorable, ils partageaient 30 cadeaux enveloppés d’étoiles et saupoudrés de poussière d’étoiles pour les internautes. Il a également révélé que ces cadeaux peuvent être vus à travers les télescopes d’arrière-cour et peuvent même être repérés avec ces jumelles qui se trouvent à côté du lit des gens.

La superbe image a laissé tout le monde stupéfait alors qu’ils devenaient gaga. Alors que beaucoup ont laissé tomber l’emoji du cœur sur le message, d’autres ont qualifié les images d ‘«incroyables». Un utilisateur s’est même rendu dans la section des commentaires pour écrire: «Ce sont les couleurs visibles pour nous, humains? L’espace est si beau.

La NASA ne cesse de publier de temps en temps des images à couper le souffle, qui sont cliquées depuis les télescopes haute résolution de l’organisation ou l’équipage à bord de l’ISS.