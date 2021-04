Une photo récente de Mars partagée par la National Aeronautics and Space Administration (NASA) montre que la surface de l’usine rouge est bien bleue. Dans une image qui a été prise par l’orbiteur Mars Odyssey montre des dunes bleu azur à la surface de Mars et ont été capturées près des zones polaires de la planète.

L’image a été capturée par l’orbiteur Odyssey à l’aide du système d’imagerie par émission thermique (THEMIS) pour obtenir une image claire et haute définition des dunes. L’image incroyablement détaillée a été partagée par l’agence spatiale américaine jeudi avec un article intitulé «Blue Dunes on the Red Planet».

Deux types de dunes peuvent être vus visibles sur l’image: les dunes jaunâtres ou oranges qui signifient des climats plus chauds et des dunes bleuâtres ou pâles ressemblant à des lagunes qui représentent des climats plus froids.

Les dunes s’accumulent souvent dans les sols des cratères. Selon l’agence, les dunes avaient été façonnées par les vents dans leurs formes sinueuses et serpentines. L’image époustouflante fait partie d’un ensemble spécial de photos pour commémorer le 20e anniversaire de l’orbiteur Odyssey, qui est le vaisseau spatial Mars le plus ancien de l’histoire.

La NASA avait partagé des images de dunes bleues martiennes plus tôt en 2018. En fait, la NASA est un habitué de la publication de photos à couper le souffle de l’espace et de Mars sur son site Web et ses plateformes de médias sociaux. Plus tôt cette année, l’Ahency a publié des images à couper le souffle de l’apparence de la planète bleue depuis l’espace. Les images ont été capturées à partir d’une fenêtre en verre circulaire qui donnait sur la gigantesque planète autour de laquelle tourne l’ISS. Sous-titrant le message, la NASA a présenté à ses abonnés un tout nouveau point de vue et leur a demandé de regarder les images comme s’ils étaient un astronaute profitant de leur journée de congé.

