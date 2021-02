La NASA partage d’autres PHOTOS incroyables de la surface martienne alors que la mission Perseverance commence sérieusement

Après s’être abaissé avec succès à la surface martienne via ce que la NASA a surnommé son «jetpack», le rover Perseverance a renvoyé des images vraiment incroyables de la planète rouge.

Le robot à six roues a renvoyé plusieurs images haute résolution prises lors de l’atterrissage du rover. Le Mars Reconnaissance Orbiter de la NASA a également capturé le vaisseau spatial naviguant dans le site d’atterrissage dans le cratère Jezero, avec un parachute en remorque.

Les instantanés ont été envoyés via plusieurs vaisseaux spatiaux en orbite autour de la planète rouge, mais ils ne sont qu’un aperçu de ce qui va arriver.

La vidéo de l’atterrissage est toujours retransmise sur Terre et traitée, ce qui prendra un certain temps, compte tenu du manque profond d’infrastructure Internet dans l’espace.

Le @HiRISE caméra à bord du Mars Reconnaissance Orbiter a capturé une partie de @NASAPersevereatterrissage. Le cercle indique l'endroit où le rover s'est finalement posé et la partie agrandie montre le parachute déployé de Perseverance.

La majorité des caméras de Perseverance capturent des images en couleur, y compris ses caméras de danger (Hazcams) à l’avant et à l’arrière du véhicule. Vendredi, il a déployé ses armes de manière explosive, ce qui lui permettra d’avoir une meilleure vision de son environnement dans les mois à venir.

Perseverance testera son bras robotique et effectuera son premier essai routier dans les semaines à venir avant d’explorer la surface à la recherche d’un emplacement plat «piste d’atterrissage» à partir duquel lancer Integrity, son compagnon mini-hélicoptère / drone.

Mise à jour de la mission. Syntonisez le 22 février à 11 h HP (14 h HE / 19 h GMT) pour savoir comment @NASAPersevereLes deux premiers jours sur Mars sont passés et voir ce qui attend le rover le plus intelligent de la planète rouge.

Ensemble, les deux hommes mèneront des recherches astrobiologiques vitales, examinant la géologie martienne et le climat passé pour mieux déterminer ce qui est arrivé au voisin de la Terre tout en évaluant la viabilité de la future habitation humaine, entre autres projets.

La persévérance deviendra également la première mission à collecter et mettre en cache les roches et régolithes martiens en prévision des futures missions de la NASA et de l’ESA qui collecteront ces échantillons et les ramèneront sur Terre.

