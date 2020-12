La NASA paiera un prix incroyablement bas – un dollar – pour qu’une entreprise fabrique une seule petite collection de saletés lunaires au nom de l’agence.

La start-up Lunar Outpost basée au Colorado a offert 1 $ et a remporté un contrat avec la NASA pour terminer une mission dans le cadre du programme de collecte de ressources lunaires à faible coût de l’agence annoncé plus tôt cette année.

La NASA veut payer les entreprises pour des collections individuelles de régolithe lunaire, ou sol lunaire, entre 50 grammes et 500 grammes. L’agence a explicitement expliqué qu’elle ne payait que les entreprises pour collecter du matériel et indiquer où la NASA peut le trouver sur la surface de la lune – et non pour développer le vaisseau spatial ou renvoyer le régolithe sur Terre.

Lunar Outpost est l’une des trois sociétés que la NASA a sélectionnées jeudi comme soumissionnaires gagnants. Les deux autres gagnants étaient Masten Space Systems, basé en Californie, qui proposait une mission de 15000 $ en 2023, et ispace, basé à Tokyo, qui proposait une paire de missions de 5000 $ en 2022 et 2023.

« Les entreprises collecteront les échantillons et nous fourniront ensuite des preuves visuelles et d’autres données qu’ils ont collectées, puis la propriété sera transférée et nous collecterons ensuite ces échantillons », a déclaré Mike Gold, administrateur associé par intérim de la NASA, lors d’une conférence de presse. . « L’objectif [of these collection missions] est double: il y a une politique et un précédent importants qui sont en train d’être établis, à la fois en ce qui concerne l’utilisation des ressources spatiales et l’expansion des partenariats publics et privés au-delà de l’orbite terrestre vers la Lune. «

L’agence a demandé des soumissions allant de 15 000 $ à 25 000 $ chacune, avec une limite maximale de 250 000 $. Les récompenses pour les trois entreprises seront payées en trois étapes: 10% des fonds au moment de l’attribution, 10% lorsque la société lance son vaisseau spatial de collecte et 80% lorsque la NASAA vérifie que l’entreprise a collecté le matériel.

« La NASA va-t-elle réduire un chèque de 10 cents? [to Lunar Outpost]? La réponse est oui », a déclaré le directeur des vols spatiaux commerciaux de la NASA, Phil McAlister.

McAlister a expliqué que Lunar Outpost était en mesure d’offrir 1 $ parce que la société prévoyait déjà de collecter du matériel lunaire, donc séparer un régolithe pour la NASA « était en fait trivial ».

Alors que la NASA a déclaré que Lunar Outpost volera pour une mission de Blue Origin de Jeff Bezos au pôle sud de la lune en 2023, Blue Origin a déclaré à CNBC que c’était inexact. Le PDG de Lunar Outpost, Justin Cyrus, a précisé à CNBC que sa société était en pourparlers avec Blue Origin et plusieurs autres sociétés qui travaillent pour voler vers la lune.

« Nous sommes compatibles avec une variété d’atterrisseurs … [but] nous n’avons pris aucune décision finale sur aucun de ces atterrisseurs », a déclaré Cyrus.« Blue Origin fait un sacré véhicule spatial, cela ne fait aucun doute, mais nous ne sommes pas contractuellement obligés d’utiliser un atterrisseur spécifique ».

L’agence a reçu 22 propositions de mission d’au moins 16 entreprises, certaines ayant soumissionné plusieurs fois. Alors que la NASA a refusé de spécifier quelles entreprises ont soumis des propositions qui n’ont pas été sélectionnées, McAlister a expliqué que certaines avaient dépassé le coût ou les critères de sélection de l’agence.

L’annonce de la NASA fait suite au décret du président Donald Trump plus tôt cette année selon lequel les États-Unis rechercheraient un soutien international supplémentaire pour leur politique qui permet aux organisations privées de collecter et d’utiliser des ressources dans l’espace. Le décret de Trump réaffirme essentiellement une décision prise par le Congrès en 2015, qui donne aux individus et aux entreprises américains « le droit de s’engager dans l’exploration commerciale, la récupération et l’utilisation des ressources dans l’espace ».

De plus, l’annonce de jeudi intervient alors que la Chine mène sa propre mission de collecte d’échantillons lunaires. Actuellement, le vaisseau lunaire chinois Chang’e 5 est sur le chemin du retour sur Terre avec des échantillons de la lune, après avoir été lancé le 24 novembre. Ce serait le premier retour de matériel lunaire par un pays depuis 1976.

Abonnez-vous à CNBC PRO pour des informations et des analyses exclusives, et une programmation en direct le jour ouvrable du monde entier.