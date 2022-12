La NASA Orion capture une vue irréelle de la Lune et de la Terre alors qu’elle rentre chez elle

La mission d’observation de la lune Artemis I de la NASA est officiellement sur le chemin du retour. Orion a effectué son dernier survol lunaire lundi, le mettant sur la bonne voie pour un retour sur Terre le 11 décembre. Le vaisseau spatial a capturé une vue digne de la science-fiction de la lune et de la Terre alors qu’il filait. Vous pourriez le voir et penser que cela vous semble un peu familier, surtout si vous êtes un fan de Tom Hanks.

La NASA a partagé des vues en direct du survol, mais un coup en particulier fait le tour. Il montre la lune qui se profile, Orion attrapant la lumière et un morceau de Terre au loin. Ce n’est pas Mars que vous voyez comme un point rouge. C’est juste un artefact de lentille.

Plusieurs fans de l’espace ont remarqué l’image ressemblance avec l’une des principales affiches du film Apollo 13qui montre le vaisseau spatial Apollo et une lune de taille similaire avec la Terre apparaissant près de sa courbure.

Le film à succès dirigé par Ron Howard en 1995 mettait en vedette Hanks et décrivait le voyage déchirant de la mission lunaire de 1970 qui a mal tourné. L’équipage a interrompu un atterrissage lunaire prévu pour faire face à une panne de réservoir d’oxygène. Les astronautes ont survécu au danger et sont revenus sains et saufs.

L’affiche d’Hollywood Apollo 13 se lit comme suit : “Houston, nous avons un problème”. Heureusement, Artemis I n’a pas eu à faire écho à cette célèbre ligne toutes ces décennies plus tard. La nouvelle mission n’a pas été parfaite, mais elle s’est remarquablement bien déroulée.

Lancement d’Orion dans un flamboiement de gloire le mois dernier avec l’aide de l’énorme fusée Space Launch System. Depuis, il a fait un voyage au-delà de la lune alors que la NASA teste les systèmes du vaisseau spatial en vue d’une future mission Artemis avec équipage.

Les images du voyage ont été un moment fort. Il y a des caméras montées aux extrémités des panneaux solaires d’Orion, qui ont livré quelques selfies spectaculaires avec des vues panoramiques sur la Terre et la lune.



Bien qu’il y ait eu beaucoup à célébrer jusqu’à présent, l’un des plus grands tests d’Orion aura lieu lorsqu’il reviendra sur sa planète d’origine et visera l’océan. C’est une chose de descendre de ce rocher et de faire une balade autour de la lune. C’en est une autre de rentrer sain et sauf. Apollo 13 a réussi l’exploit contre vents et marées. Il est maintenant temps pour le premier vaisseau spatial à cote humaine de l’ère moderne de l’exploration lunaire de nous montrer ce qu’il a.