La NASA observe des “formes mystérieuses” dans un cratère de Mars

Cette histoire fait partie Bienvenue sur Marsnotre série explorant la planète rouge.

Mars nous offre beaucoup de grands mystères. A-t-il déjà hébergé une vie microbienne ? Sont là “lacs” cachés sous la calotte polaire? Mais la planète rouge a aussi beaucoup de petits mystères intrigants, comme ce qui se passe à l’intérieur d’une série de cratères dans la région d’Arabia Terra dans la partie nord de Mars.

Mars Reconnaissance Orbiter de la NASA a capturé des vues de cratères d’Arabia Terra d’en haut à l’aide de sa caméra HiRise. Les cratères en question “contiennent de curieux dépôts aux formes et à la distribution mystérieuses”, a déclaré un membre de l’équipe HiRise. Paul Geissler a écrit cette semaine. HiRise est dirigé par des chercheurs de l’Université de l’Arizona.

NASA, JPL-Caltech, UArizona



Il y a beaucoup de composants dans le mystère du cratère. “Les dépôts ont des stratifications horizontales qui pourraient être des couches ou des terrasses”, a écrit Geissler. Ils ont également des crêtes lumineuses rayonnantes. Les dépôts étranges n’apparaissent que sur les côtés sud des cratères de plus de 1 970 pieds (600 mètres) de diamètre. Les petits cratères n’en ont pas.

Les formes distinctives sont un peu casse-tête, mais il y a une explication possible liée à la sublimation de la matière glacée sur Mars (la sublimation est le processus par lequel un solide se transforme directement en gaz). “Les terrasses pourraient représenter différentes époques de sublimation”, a écrit Geissler. “Peut-être que les plus grands cratères ont pénétré dans une nappe phréatique entre 45 et 60 mètres sous la surface et ont été inondés après leur formation.”

Mars est grand sur la sublimation. Un excellent exemple peut être vu dans le “Cratère du visage heureux“, un cratère trouvé dans la région polaire sud glaciale de la planète. La sublimation du gel a changé l’apparence du cratère – et le visage souriant à l’intérieur – au fil du temps.

Le mystère du cratère combine certaines de mes choses préférées sur Mars : des formations étranges, de belles images, un lien possible avec l’histoire de l’eau de la planète et une explication scientifique plausible. Tous ensemble, c’est une belle petite énigme de planète rouge.