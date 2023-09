La NASA nomme un directeur pour la recherche sur les ovnis est une perte de temps

La NASA a terminé une enquête d’un an sur des centaines d’observations de phénomènes anormaux non identifiés (UAP), et son équipe d’étude indépendante a publié un rapport de 36 pages qui n’était en grande partie pas concluant. L’agence spatiale ne relâche cependant pas ses efforts, affectant un directeur de recherche sur les phénomènes non identifiés et lançant ses propres efforts pour découvrir davantage d’événements.

Jeudi, la NASA a tenu une conférence de presse pour annoncer les résultats de son étude sur les observations d’UAP (le terme « UAP » a remplacé le terme « OVNI »). C’est « la première fois que la NASA prend des mesures concrètes pour examiner sérieusement l’UAP », a déclaré l’administrateur de la NASA, Bill Nelson, lors de la conférence de presse. « Le principal point à retenir de cette étude est qu’il y a beaucoup plus à apprendre. L’équipe d’étude indépendante de la NASA n’a trouvé aucune preuve que les PAN ont une origine extraterrestre, mais nous ne savons pas ce que sont ces PAN. »

En conséquence, l’agence spatiale se lance officiellement dans le ring. La NASA a annoncé la nomination d’un directeur de recherche UAP pour développer et superviser le travail de l’agence non seulement en analysant les observations, mais également en utilisant l’apprentissage automatique pour rechercher des anomalies dans le ciel. L’agence a nommé Mark McInerney pour ce poste, qui servait auparavant d’agent de liaison entre la NASA et le ministère de la Défense sur les questions liées à l’UAP.

Dan Evans, administrateur adjoint adjoint pour la recherche à la Direction des missions scientifiques de la NASA, a tenté de justifier l’implication de la NASA dans la recherche UAP. « D’abord et avant tout, cela nous offre l’opportunité d’élargir notre compréhension du monde qui nous entoure », a déclaré Evans lors de la conférence. « À la NASA, nous nous engageons à cartographier l’inexploré afin que ce travail corresponde à qui nous sommes. » Dans un premier temps, la NASA n’a pas nommé le directeur, de peur qu’il ne soit harcelé par des conspirateurs ovnis.

« Deuxièmement, cette étude vise à améliorer la connaissance de la situation. La présence d’UAP soulève de sérieuses inquiétudes quant à la sécurité de notre ciel », a-t-il ajouté. « N’oublions pas que le premier A de la NASA est l’aéronautique. »

Les responsables de la NASA ont également souligné que l’agence spatiale souhaitait faire passer la conversation autour de l’UAP de la théorie du complot sensationnaliste à la science réelle. « L’approche actuelle de la collecte de données UAP a conduit à un échantillon limité d’événements et à des données limitées, la stigmatisation a limité les rapports des pilotes, civils et militaires, nous savons donc qu’il manque des données », David Spergel, président de la Fondation Simons et président de l’équipe d’étude indépendante UAP de la NASA, a déclaré lors de la conférence de presse. « Pour ses analyses dans d’autres domaines, la NASA adopte toujours une approche scientifique de collecte systématique de données. »

À travers ses diverses missions et études, la NASA recherche des signes de vie extraterrestre, que ce soit en demandant à des rovers de sonder les roches sur Mars à la recherche d’anciens microbes ou en scrutant le cosmos à la recherche de mondes qui pourraient être habitables. L’agence spatiale, cependant, ne prétend pas que les observations d’UAP sont un signe d’extraterrestres, mais elle ne dit pas non plus qu’il ne s’agit pas d’extraterrestres.

Les remarques d’ouverture de Nelson portaient uniquement sur les extraterrestres et la recherche de la vie au-delà de la Terre. « Est-ce que je crois qu’il y a de la vie dans un univers si vaste qu’il m’est difficile d’en comprendre la taille ? » Il a demandé. « Ma réponse personnelle est oui. » Il a ensuite souligné que l’équipe d’étude indépendante n’avait trouvé aucune preuve que les PAN avaient une origine extraterrestre. En fin de compte, il n’était pas clair si la NASA était impliquée dans toute cette histoire d’UAP du point de vue de la sécurité aéronautique ou dans le cadre de sa chasse à la vie dans l’univers, ou s’il s’agissait d’une combinaison des deux.

L’agence spatiale espère faire avancer le débat sur l’UAP, mais on ne sait pas exactement quelle est sa contribution. Les efforts actuels de la NASA pour répondre à la question de savoir si nous sommes seuls ou non dans l’univers sont suffisants, et s’appuyer sur le battage médiatique actuel autour de l’UAP ne contribuera pas beaucoup à la recherche scientifique de l’agence spatiale.

Une enquête d’un an n’a rien trouvé, il est donc frustrant d’entendre que la NASA veut continuer, et avec en plus un nouveau poste de directeur. De plus, s’il s’agit d’une sorte de menace terrestre, la NASA ne peut vraiment rien y faire : elle devrait alors relever du ministère de la Défense. Et si – et c’est un GRAND si – ce sont de vrais extraterrestres, alors la NASA a déjà des programmes dédiés à la découverte de la vie au-delà de la Terre.

Bien que le rapport de la NASA sur l’UAP n’ait pas révélé grand-chose, l’agence spatiale a promis d’être transparente dans son approche de ses propres recherches sur le phénomène. « Il y a tellement d’inquiétude qu’il y ait quelque chose de verrouillé, classifié, et que le gouvernement américain ne soit pas ouvert », a déclaré Nelson. « Eh bien, nous sommes le gouvernement américain et nous sommes ouverts et nous allons être ouverts à ce sujet. »

« Laissez-moi vous dire que la NASA n’est pas un endroit qui va se cacher la tête dans le sable », a-t-il ajouté.