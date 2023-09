La Nasa nomme un chef de recherche sur les ovnis et prévoit de faire appel à de l’aide pour les observations

La Nasa va engager une armée mondiale d’observateurs du ciel citoyens pour l’aider à résoudre le mystère des phénomènes anormaux non identifiés, plus communément appelés ovnis, et à rechercher la vie sur d’autres mondes.

L’agence spatiale a également nommé son premier directeur de recherche UAP – un chef de facto des études sur les ovnis – pour coordonner ses efforts pour aider à expliquer l’inconnu, a-t-elle annoncé jeudi, en dévoilant une « feuille de route » scientifique pour collecter les futurs données.

Les nouvelles technologies telles que l’intelligence artificielle (IA) et l’apprentissage automatique seront cruciales pour faire progresser les techniques analytiques, ont déclaré des responsables lors d’un point de presse matinal pour publier un rapport. étude d’un an par un panel indépendant enquêter sur les phénomènes.

Surtout, la Nasa affirme vouloir éliminer la stigmatisation qui entoure le signalement d’observations par le public, en particulier par les pilotes privés, commerciaux et militaires.

L’objectif est de « faire passer le débat sur l’UAP du sensationnalisme à la science », a déclaré l’administrateur de la Nasa, Bill Nelson, aux journalistes.

« Il y a un état d’esprit. Nous sommes tous divertis par Indiana Jones en Amazonie et par la découverte du crâne de cristal, il y a donc beaucoup de folklore. C’est pourquoi nous sommes entrés dans l’arène, pour essayer d’aborder ce sujet d’un point de vue scientifique.»

Le plan de recrutement du public est l’une des principales recommandations du rapport de 34 pages, compilé par une équipe de 16 experts nommés l’année dernière pour l’étude de neuf mois sur l’UAP et l’exactitude des données qui l’entourent.

Il suggère qu’un système de crowdsourcing, tel que des applications open source basées sur les smartphones, pourrait être utilisé pour « collecter des données d’imagerie et d’autres données de capteurs de smartphones auprès de plusieurs observateurs citoyens dans le cadre d’un effort plus large visant à recueillir plus systématiquement des rapports publics sur les PAN ».

Le directeur de la recherche sur l’UAP, qui n’a pas encore été nommé, en partie à cause des abus en ligne subis par le panel alors qu’il rédigeait ses conclusions, a déjà commencé ses travaux et sera le principal agent de liaison de la Nasa avec les enquêtes gouvernementales plus larges sur l’UAP.

« Certaines choses que les membres du panel ont reçues au cours de l’étude étaient de simples trolles, et d’autres se sont transformées en menaces réelles », a déclaré Dan Evans, administrateur adjoint adjoint de la NASA pour la recherche.

« Nous prenons extrêmement au sérieux le caractère sacré du processus scientifique ainsi que la sécurité et la sûreté de notre équipe. La science doit être libre, la science doit être soumise à un processus réel, rigoureux et rationnel, et pour pouvoir le faire, il faut la liberté de pensée.

Le président du panel, David Spergel, président de la Fondation Simons, a déclaré que presque tous les PAN avaient une explication scientifique logique. Le rapport comprend des exemples tels que des ballons météorologiques, des avions commerciaux et des capteurs militaires, tous signalés comme ovnis.

« Il est essentiel de préciser, sur la base des découvertes et de la méthodologie actuelles, que nous ne trouvons aucune preuve suggérant que les PAN sont d’origine extraterrestre », a-t-il déclaré.

« La plupart des événements peuvent être expliqués par des avions, des ballons, des drones, des phénomènes météorologiques et des caractéristiques des instruments. Dans toute recherche d’anomalies intéressantes, la première étape consiste à éliminer les débris des événements conventionnels avant de passer à l’identification de phénomènes nouveaux. À cet égard, le rôle du public ne peut être surestimé.»

Nicola Fox, administratrice associée de la direction de la mission scientifique de l’agence, a déclaré que la stigmatisation des reportages avait contribué à une pénurie de données scientifiques précises qui permettraient aux experts d’expliquer plus facilement les origines et la nature de l’UAP.

« Nous sommes des scientifiques, nous aimons les données, et s’il y a quelque chose qui doit être rapporté, nous voulons que les gens puissent sentir qu’ils peuvent le signaler », a-t-elle déclaré.

«Nous n’avons toléré aucun des abus que certains membres du panel ont subis, nous voulons donc absolument que les pilotes privés, les pilotes commerciaux, les pilotes militaires sentent que s’ils voient quelque chose, ils doivent le signaler.

« Malgré de nombreux récits et visuels, l’absence d’observations cohérentes, détaillées et organisées signifie que nous ne disposons pas actuellement de l’ensemble des données nécessaires pour tirer des conclusions scientifiques définitives sur l’UAP. »

Nelson a repoussé les suggestions que la Nasa pourrait cacher des preuves sur la vie extraterrestre et a déclaré que l’agence serait toujours honnête et ouverte sur toutes ses découvertes.

Plus tôt cette année, un ancien analyste du renseignement du ministère de la Défense a affirmé que le gouvernement américain était en possession de véhicules extraterrestres « intacts et partiellement intacts », tandis qu’une audience « surréaliste » du Congrès en juillet a entendu d’autres allégations non fondées d’une dissimulation de haut niveau impliquant des ovnis et des ovnis. formes de vie extraterrestres.

« Ce qu’il a dit, si je me souviens bien, c’est qu’il avait un ami qui savait où se trouvait un entrepôt dans lequel se trouvait un OVNI enfermé dans un entrepôt, et il a également dit qu’il avait un autre ami qui disait qu’il avait des parties d’un extraterrestre, ou peu importe », a déclaré Nelson.

« Il y a longtemps, il y avait une émission de télévision, Joe Friday, et il disait ‘juste les faits, juste les faits’. Où sont les preuves ? C’est ma réponse.